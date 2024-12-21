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Как будут работать крупнейшие торговые центры на Рождество и Новый год?

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Фото статьи
Фото: George Rudy/Shutterstock.com

На Рождество и в первый день Нового года в крупнейших торговых центрах Риги изменятся часы работы, следует из информации, собранной агентством LETA.

График работы торгового центра Origo:

  • 24 декабря (вторник): с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря (среда): с 10:00 до 20:00;
  • 26 декабря (второй день Рождества): с 10:00 до 21:00;
  • 31 декабря (канун Нового года): с 10:00 до 20:00;
  • 1 января (Новый год): закрыт.

График работы супермаркета Rimi Hyper в Origo:

  • 24 декабря: с 7:00 до 20:00;
  • 25 декабря: с 9:00 до 22:00;
  • 26 декабря: с 7:00 до 24:00;
  • 31 декабря: с 7:00 до 22:00;
  • 1 января: с 11:00 до 22:00.

Торговые центры Akropole Rīga и Akropole Alfa будут работать по следующему графику:

  • 24 декабря: с 10:00 до 20:00;
  • 25 декабря: с 12:00 до 21:00;
  • 26 декабря: с 10:00 до 21:00;
  • 31 декабря: с 10:00 до 20:00.

1 января торговые центры Akropole Rīga и Akropole Alfa будут частично закрыты, и работать будут только отдельные магазины и поставщики услуг.

Супермаркет Rimi в Akropole Alfa будет работать:

  • 24 декабря: с 8:00 до 20:00;
  • 25 декабря: с 9:00 до 22:00;
  • 26 декабря: с 8:00 до 23:00;
  • 31 декабря: с 8:00 до 21:00;
  • 1 января: с 11:00 до 21:00.

Супермаркет Maxima в Akropole Rīga будет работать:

  • 24 и 31 декабря: с 8:00 до 21:00;
  • 25 декабря: с 10:00 до 23:00;
  • 26 декабря: с 8:00 до 23:00;
  • 1 января: супермаркет будет закрыт.

График работы торговых центров Spice и Spice Home:

  • 24 декабря и 31 декабря: с 10:00 до 18:00;
  • 25 декабря: с 12:00 до 21:00;
  • 26 декабря: с 10:00 до 21:00;
  • 1 января: закрыты

График работы супермаркета Rimi в Spice:

  • 24 декабря: с 8:00 до 20:00;
  • 25 декабря: с 9:00 до 22:00;
  • 26 декабря: с 8:00 до 23:00;
  • 31 декабря: с 9:00 до 21:00;
  • 1 января: с 11:00 до 21:00.

График работы торгового центра Rīga Plaza:

  • 24 декабря: с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря: с 12:00 до 21:00;
  • 26 декабря: с 10:00 до 21:00;
  • 31 декабря: с 10:00 до 19:00;
  • 1 января: закрыт.

График работы супермаркета Maxima в Rīga Plaza:

  • 24 декабря: с 8:00 до 20:00;
  • 25 декабря: с 11:00 до 22:00;
  • 26 декабря: с 8:00 до 22:00;
  • 31 декабря: с 8:00 до 20:00;
  • 1 января: закрыт.

График работы торгового центра Olimpia:

  • 23 декабря: с 10:00 до 20:00;
  • 24 декабря и 31 декабря: с 10:00 до 18:00;
  • 25 декабря: с 12:00 до 19:00;
  • 26 декабря: с 10:00 до 19:00;
  • 1 января: закрыт.

График работы супермаркета Rimi в Olimpia:

  • 23 декабря, 25 декабря и 26 декабря: с 9:00 до 22:00;
  • 24 декабря: с 9:00 до 20:00;
  • 1 января: с 11:00 до 21:00.

График работы торгового центра Galleria Riga:

  • 24 декабря: 10:00 – 17:00;
  • 25 декабря: 12:00 – 19:00;
  • 26 декабря: 12:00 – 19:00;
  • 31 декабря: 10:00 – 17:00;
  • 1 января: закрыт.

Супермаркет Rimi в Galleria Riga:

  • 24 декабря: 8:00 – 20:00;
  • 25 декабря: 9:00 – 22:00;
  • 26 декабря: 8:00 – 23:00;
  • 31 декабря: 8:00 – 21:00;
  • 1 января: 11:00 – 21:00.

График работы торгового центра Galerija Centrs:

  • 24 декабря: 10:00 – 19:00;
  • 25 декабря: 11:00 – 20:00;
  • 26 декабря: 11:00 – 20:00;
  • 31 декабря: 10:00 – 19:00;
  • 1 января: закрыт.

Супермаркет Rimi в Galerija Centrs:

  • 24 декабря: 8:00 – 20:00;
  • 25 декабря: 9:00 – 22:00;
  • 26 декабря: 8:00 – 22:00;
  • 31 декабря: 8:00 – 21:00;
  • 1 января: 11:00 – 21:00.

График работы торгового центра Mols:

  • 23 декабря: 10:00 – 20:00;
  • 24–26 декабря: 10:00 – 18:00;
  • 31 декабря: 10:00 – 18:00;
  • 1 января: закрыт.

Супермаркет Rimi в торговом центре Mols:

  • 23 декабря: 9:00 – 22:00;
  • 24 декабря: 9:00 – 20:00;
  • 25–26 декабря: 9:00 – 22:00;
  • 31 декабря: 9:00 – 21:00;
  • 1 января: 11:00 – 21:00.

В большинстве торговых центров во время праздников рабочие часы некоторых магазинов или или поставщиков услуг могут отличаться. Рекомендуется уточнить информацию на веб-сайтах торговых центров.

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