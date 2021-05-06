Бомба, $200 000 и парашют. Угон самолета, раскрыть который ФБР оказалось не по силам

В 70-е годы, когда современная авиаиндустрия только начинала набирать обороты, в США пассажир во время полета на глазах у стюардессы открыл портфель с самодельной бомбой и потребовал 200 000 долларов. Когда его требование было выполнено, мужчина выпрыгнул из самолета с парашютом. Его личность так никогда и не была установлена, а инцидент оставил драматический отпечаток на требованиях безопасности авиасообщения, так же, как и теракты 11 сентября 30 годами позже.