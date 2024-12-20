Местная знаменитость рыжий кот Персик, который украшает стену дома на улице Нометню, 18 в Агенскалнсе, "нарядили" к рождественским праздникам. Об этом свидетельствует фотография Каспара Миежа в социальной сети Facebook.
ФОТО ⟩ Кот Персик в Агенскалнсе "принарядился" к Рождеству
Мурал в Агенскалнсе на улице Нометню, 18, был создан в сентябре этого года. Это совместный проект художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне и местных жителей.
На картине изображены знаковые постройки района и местная знаменитость - рыжий кот Персик, который также внимательно следил за работой художника в процессе написания картины. Местные жители уже с любовью называют фреску "Муррали" (Murrrāls).
На новой фреске изображены несколько узнаваемых мест Агенскалнса - водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня, бывший кинотеатр Sarkanā ausma и церковь Мартиня. На заднем плане можно увидеть "новый Агенскалнс" - Саулес акменс, Filozofu rezidence и башни Zunda Towers. Все окружено типичной для Агенскалнса зеленью, а на переднем плане выделяется местный "хозяин" - рыжий кот Персик.
Видео: "Муррали" в Агенскалнсе
"Мне очень приятны положительные пожелания от окружающих, поддержка и благодарность за работу. Признаюсь, я не привык слышать и читать столько положительных комментариев.
Если у кого-то есть еще одна стена - дайте мне знать!", - призывает художник Эрик Цауне.
Эрик Цауне - приглашенный лектор Латвийской академии художеств и художник в области визуальной коммуникации. Он участвовал во многих выставках как в Латвии, так и за рубежом, а его работы украшают улицы не только Риги, но и других городов.
Автор идеи мурала - Гатис Замурс, житель улицы Нометню, 18. Он финансировал проект за счет личных средств, желая придать району новый внешний вид.
"Своя стена - это большая удача, и казалось важным использовать ее, чтобы сделать окружающую среду более привлекательной. Картина создавалась в сотрудничестве с соседями, пока мы наконец не договорились о местных видах и рыжем коте", - говорит Гатис Замурс.
Картина уже завоевала признание местных жителей и получила название "Муррали". В социальных сетях уже появились радостные комментарии, и многие едут в Агенскалнс, чтобы увидеть новое произведение искусства и поделиться своим впечатлением с другими.
Размер фрески 11х8 м, на ее создание было использовано 11 баллончиков с краской и 8 литров краски. Картина также получила поддержку отдела охраны культурного наследия Департамента развития города Риги.
Manas ielas superīgais murālis🧡 Gribētu pateikties autoram. Vai kāds zin? pic.twitter.com/lbyCottaDm— Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) September 16, 2024