ФОТО Кот Персик в Агенскалнсе "принарядился" к Рождеству

Мурал в Агенскалнсе на улице Нометню, 18, был создан в сентябре этого года. Это совместный проект художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне и местных жителей.

На картине изображены знаковые постройки района и местная знаменитость - рыжий кот Персик, который также внимательно следил за работой художника в процессе написания картины. Местные жители уже с любовью называют фреску "Муррали" (Murrrāls).

На новой фреске изображены несколько узнаваемых мест Агенскалнса - водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня, бывший кинотеатр Sarkanā ausma и церковь Мартиня. На заднем плане можно увидеть "новый Агенскалнс" - Саулес акменс, Filozofu rezidence и башни Zunda Towers. Все окружено типичной для Агенскалнса зеленью, а на переднем плане выделяется местный "хозяин" - рыжий кот Персик.

Фото: Thobek/Facebook.com

Видео: "Муррали" в Агенскалнсе

"Мне очень приятны положительные пожелания от окружающих, поддержка и благодарность за работу. Признаюсь, я не привык слышать и читать столько положительных комментариев.

Если у кого-то есть еще одна стена - дайте мне знать!", - призывает художник Эрик Цауне.