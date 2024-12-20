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В контейнере грузовика глубоко под землей. Печально известное похищение школьников в 1976 году

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Тот самый контейнер
Тот самый контейнер Фото: Wikimedia Commons

В июле 1976 года в Калифорнии трое мужчин похитили полный детей школьный автобус, надеясь получить за них выкуп. Чтобы дети и водитель не сбежали, похитители сделали нечто невообразимое - закопали их в землю живьем.

15 июля 1976 года, четыре часа дня. Автобус с 19 девочками и 7 мальчиками в возрасте от 5 до 14 лет под управлением 55-летнего Эда Рея отправляется домой после выезда на плавание. Однако родители своих детей дома в тот вечер так и не дождались. Автобус был найден в 14,5 километра от города - пустой, в канаве и закрытый ветками. Куда подевались дети и водитель?

Закопанные живьем

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