В контейнере грузовика глубоко под землей. Печально известное похищение школьников в 1976 году

15 июля 1976 года, четыре часа дня. Автобус с 19 девочками и 7 мальчиками в возрасте от 5 до 14 лет под управлением 55-летнего Эда Рея отправляется домой после выезда на плавание. Однако родители своих детей дома в тот вечер так и не дождались. Автобус был найден в 14,5 километра от города - пустой, в канаве и закрытый ветками. Куда подевались дети и водитель?