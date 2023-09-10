Исчезнуть на повороте дороги: таинственная судьба студентки-медика

9 февраля 2004 года в 19:29 Фейт Вестмен из Хаверхилла, Нью-Гэмпшир, сообщила в местную полицию о происшествии на шоссе 112. Черный автомобиль марки Saturn застрял в сугробе недалеко от дома женщины. Диспетчер поблагодарил ее и направил на место происшествия экипаж. В 19:42 полиция получила еще один звонок по поводу этого случая. На этот раз звонил водитель автобуса Буч Атвуд, который сообщил, что в результате происшествия пострадала молодая женщина, которая сильно замерзла, однако травм не получила.