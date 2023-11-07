Дело об избиении ЛГБТ-активиста в Даугавпилсе передано в суд

По словам Ливая, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и уже началась открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.

В итоге полицию все же удалось вызвать, а нападавшие сбежали при ее приближении.

Позже Ливай Амарейн получил постановление Государственной полиции о прекращении уголовного дела.

В постановлении говорится, что следствие пришло к выводу, что действия нападавшего в ходе конфликта не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия или на провоцирование серьезного и оскорбительного конфликта без предлога или с использованием незначительного предлога.

В постановлении также указывается, что агрессивное поведение нападавшего "не было направлено на причинение телесных повреждений и избиение с заранее обдуманной целью, а было объективно спровоцировано в ходе конфликта внезапным развитием взаимных неприязненных отношений, которые, в свою очередь, были спровоцированы непреодолимыми противоречиями между сторонами по вопросу о сексуальной ориентации".

Это решение вызвало бурю возмущение в обществе, и 28 июля, прокуратура Латгальского окружного суда отменила постановление о прекращении уголовного процесса в связи с избиением ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе.