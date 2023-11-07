Дело об избиении ЛГБТ-активиста в Даугавпилсе передано в суд

"Мы должны быть счастливы, но пока есть только тревога", - сказал Ливая Амарейн, узнав, что дело о его избиении передано в суд. Последствия избиения ощутимы, а события 4 мая серьезно подорвали здоровье Ливая.
Во вторник, 7 ноября, Государственная полиция сообщила, что завершила расследование уголовного дела по факту избиения молодого человека 4 мая в Даугавпилсе, и на 1 ноября материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.
Подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве, которое связано с причинением потерпевшему телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, в том числе на почве социальной ненависти, заявили в полиции.
Напомним, что 4 мая, после 22:00 на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове.
Ливай живет недалеко от Стропского леса в Даугавпилсе, вечером с двумя друзьями они отправились погулять на Стропскую эстраду.
"Один из наших друзей отошел, нас осталось двое… Тут к нам подошел молодой человек со светлыми вьющимися волосами. Он был в состоянии сильного опьянения и попросил дать ему телефон позвонить. Мы дали ему воспользоваться телефоном, и когда он это делал, он заметил, что на заставке у моего друга установлена фотография парня. Он спросил, геи ли мы, мы ответили утвердительно", - рассказывает пострадавший Ливай.
По словам Ливая, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и уже началась открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.
В итоге полицию все же удалось вызвать, а нападавшие сбежали при ее приближении.
Позже Ливай Амарейн получил постановление Государственной полиции о прекращении уголовного дела.
В постановлении говорится, что следствие пришло к выводу, что действия нападавшего в ходе конфликта не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия или на провоцирование серьезного и оскорбительного конфликта без предлога или с использованием незначительного предлога.
В постановлении также указывается, что агрессивное поведение нападавшего "не было направлено на причинение телесных повреждений и избиение с заранее обдуманной целью, а было объективно спровоцировано в ходе конфликта внезапным развитием взаимных неприязненных отношений, которые, в свою очередь, были спровоцированы непреодолимыми противоречиями между сторонами по вопросу о сексуальной ориентации".
Это решение вызвало бурю возмущение в обществе, и 28 июля, прокуратура Латгальского окружного суда отменила постановление о прекращении уголовного процесса в связи с избиением ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе.
По мнению прокуратуры, решение прекратить дело было принято преждевременнo, поэтому подлежит отмене как необоснованное. Полиция не выяснила все обстоятельства совершенного правонарушения и не провела все возможные следственные действия для выяснения объективной истины, поэтому уголовное дело возобновлено. Установлено, что лицо, руководившее процессом, не дало дополнительной оценки действиям подозреваемого в связи с разжиганием социальной ненависти и розни.
Вновь возбужденное уголовное дело направлено в следственный отдел Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции для дальнейшего досудебного расследования.
Как отмечает даугавпилсский портал "Чайка", решение возобновить дело было закономерной реакцией - благодаря огласке в СМИ ситуация с Ливаем вызвала общественный резонанс, ею также обеспокоился и Минюст.
"Иронично, что все это произошло через день после нашего пикета "Равнодушие убивает" за ратификацию Стамбульской конвенции, - сказал после своего избиения Ливай. - Ведь мы как раз добиваемся, чтобы наша власть утвердила конвенцию, защищающую самые уязвимые слои общества от насилия".
У 28-летнего активиста были констатированы ушибы мягких тканей головы. Еще у него разбиты нос, губы, отеки с обеих сторон лица, он плохо слышал одним ухом и с трудом передвигался. Его друг получил удар в лицо.
"Сохраняется высокая тревожность, навязчивые воспоминания о случившемся. Трудности с концентрацией внимания, тяжело запоминать новую информацию. Мне также хочется избегать подобных ситуаций, я чувствую эмоциональное оцепенение. Легче поддаюсь эмоциональному раздражению, даже минимально похожие ситуации вызывают страх. Часто возникает бессонница", - поделился потерпевший.
"Я благодарен, что в Нидерландах у меня есть возможность пройти терапию, которая покрывается страховкой, а также мне помогают социальные работники. Сейчас я не могу самостоятельно справляться с повседневными делами", - рассказал Ливай.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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