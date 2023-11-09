Фото ⟩ Полиция задержала юношей, которые торговали наркотиками через Telegram-каналы

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона - за несанкционированное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, если это совершено организованной группой либо в крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным назором на срок до трех лет.

Если по результатам экспертизы будет сделан вывод о том, что лица управляли транспортными средствами под воздействием наркотических или психотропных веществ, уголовное производство будет дополнительно квалифицировано и по этому преступлению.

Ранее вышеуказанные лица полицией не задерживались. К мужчинам 1997 и 2001 г. рожд. была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, а к молодому человеку 2004 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.