Фото ⟩ Полиция задержала юношей, которые торговали наркотиками через Telegram-каналы

В конце октября сотрудники Государственной полиции в Риге задержали группу из трех человек, которые торговали наркотиками, размещая рекламу в Telegram-каналах, сообщает полиция.
Галерея: Задержание наркоторговцев
В ходе обысков в домах и автомобилях подозреваемых было изъято 70 граммов кокаина, 55 таблеток МДМА, 4 таблетки ксанакса, 1050 граммов марихуаны и деньги. Также было конфисковано несколько автомобилей класса люкс, в том числе Porsche Taycan стоимостью 100 000 евро.
Сотрудники правоохранительных органов выследили лиц, которые размещали в Telegram-каналах информацию о продаже различных видов наркотиков в Риге.
В ночь на 25 октября сотрудники полиции провели в Риге серию оперативных действий, в ходе которых задержали молодых людей 1997, 2001 и 2004 г. рожд.
Юноша 2004 года рождения был задержан, когда ехал на автомобиле марки Porsche Taycan по городу, возможно, под воздействием наркотических веществ. Остальные подозреваемые до ареста передвигались на Audi A7.
По подозрению в употреблении наркотических или психотропных веществ все лица были доставлены в Рижский центр психиатрии и наркологии на экспертизу, после чего помещены в изолятор.
В ходе десяти обысков по месту жительства задержанных - в микрорайоне Иманта и в центре Риги, а также в нескольких автомобилях полицейские обнаружили и конфисковали 70 граммов кокаина, 55 таблеток МДМА, 4 таблетки ксанакса, 2 таблетки неизвестного происхождения, 1050 граммов марихуаны, весы и наличные деньги - 4940 евро и 100 фунтов стерлингов. Также было конфисковано несколько автомобилей: Porsche Taycan, BMW X5 и Audi A7.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона - за несанкционированное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, если это совершено организованной группой либо в крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным назором на срок до трех лет.
Если по результатам экспертизы будет сделан вывод о том, что лица управляли транспортными средствами под воздействием наркотических или психотропных веществ, уголовное производство будет дополнительно квалифицировано и по этому преступлению.
Ранее вышеуказанные лица полицией не задерживались. К мужчинам 1997 и 2001 г. рожд. была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, а к молодому человеку 2004 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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