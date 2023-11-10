Важный вклад Польской футбольной ассоциации

"У национальных команд должен быть свой "дом". Создание центра станет крупным вкладом в это. Это обеспечит оптимальные возможности развития для игроков в женский и мужской футбол, а также для всей сферы этого вида спорта в целом, позволив нам присоединиться к лучшим европейским ассоциациям", - сказал президент Польской футбольной ассоциации Сезарий Кулеша.

Проект включает в себя создание многофункционального Национального футбольного учебного, исследовательского и тренерского центра, что является стратегическим вкладом в развитие футбола в Польше на различных уровнях – от юношеских национальных команд и до внедрения исследовательских и инновационных методов и технологий, подготовки судей и тренеров, а также организации международных квалификационных турниров (включая футбол в залах, пляжный футбол, киберспорт и текбол). Планируется, что инвестиции в этот проект будут способствовать развитию спорта, компетенции тренеров, судей, игроков, а также поддержат людей с инвалидностью, таким образом популяризируя футбол и физическую активность.

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