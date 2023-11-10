Польская футбольная ассоциация построит Национальный футбольный учебный, исследовательский и тренировочный центр в Отвоцке, инвестировав средства из государственного бюджета. Министерство спорта и туризма Польши в рамках программы инвестиций важного значения в спортивной сфере утвердило заявление ассоциации на финансирование. Строительство запланировано на 2024-2027 годы, и прогнозируется, что объем инвестиций превысит примерно 400 млн. злотых, т.е. 90 млн. евро.
Важный вклад Польской футбольной ассоциации
"У национальных команд должен быть свой "дом". Создание центра станет крупным вкладом в это. Это обеспечит оптимальные возможности развития для игроков в женский и мужской футбол, а также для всей сферы этого вида спорта в целом, позволив нам присоединиться к лучшим европейским ассоциациям", - сказал президент Польской футбольной ассоциации Сезарий Кулеша.
Проект включает в себя создание многофункционального Национального футбольного учебного, исследовательского и тренерского центра, что является стратегическим вкладом в развитие футбола в Польше на различных уровнях – от юношеских национальных команд и до внедрения исследовательских и инновационных методов и технологий, подготовки судей и тренеров, а также организации международных квалификационных турниров (включая футбол в залах, пляжный футбол, киберспорт и текбол). Планируется, что инвестиции в этот проект будут способствовать развитию спорта, компетенции тренеров, судей, игроков, а также поддержат людей с инвалидностью, таким образом популяризируя футбол и физическую активность.
В Национальный футбольный учебный, исследовательский и тренировочный центр, расположенный на 12 гектарах в Отвоцке, планируется включить 8 футбольных полей с травяным покрытием, а также крытое футбольное поле (спортивный зал). В новый центр предусмотрено включить также футбольный зал, 2 поля для пляжного футбола (одно из них – крытое), медицинский пункт и склад для экипировки. В проект входят также здание для административных нужд и обучения с подземной автостоянкой, гостиница и жилой дом для игроков, которые тренируются в Школе спортивных чемпионатов.
"Строительство Центра необходимо, чтобы создать реалистичные условия для проведения регулярных соревнований за самые престижные футбольные трофеи. В прошлом сезоне 3 наши национальные команды вошли в финальные турниры юношеского чемпионата Европы, чего раньше в течение одного года никогда не случалось. Развитие инфраструктуры, безусловно, будет способствовать тому, чтобы подобные ситуации были не исключением, а нормой", - сказал президент Польской футбольной ассоциации.
"Современный учебный центр, предназначенный для всех польских национальных футбольных команд, решит многие организационные вопросы, обеспечив необходимые стандарты для повышения индивидуального и командного мастерства. Такое уникальное место в Европе во время тренировочного лагеря обеспечит польским национальным командам идеальные условия для обучения", - подчеркнул генеральный секретарь Польской футбольной ассоциации Лукаш Вачовски.
Деятельность Национального футбольного учебного, исследовательского и тренировочного центра будет опираться на комплексную модель управления образовательными и спортивными учреждениями, включая ряд существенных элементов. Во-первых, он будет действовать как учебный центр, поддерживая все польские национальные футбольные команды – мужские команды (A, U-21, U-20, U-19, U-18, U-17, U-16, U-15) и женские команды (A, U-19, U-17, U-15), польские национальные команды по футболу в залах (A, U-19, A-женщины), а также польские национальные команды по пляжному футболу (A, U-21). В Отвоцке также будет проходить обучение тренеров и судей (школа тренеров и судей Польской футбольной ассоциации, а также и центр видео-обучения судей). Этот современный центр будет использоваться для организации всех тренировок Польской футбольной ассоциации.
Национальный футбольный учебный, исследовательский и тренировочный центр также будет проводить исследования в области развития футбола и координировать внедрение современных методов и решений в области спортивного обучения. «Объединение учебных и исследовательских функций принесет пользу не только польскому футболу, но и сфере национального спорта в целом». Создав один из самых современных и лучших центров в Европе, у нас будет возможность оптимально использовать навыки профессионалов, которые работают с национальными командами", - добавил генеральный секретарь Польской футбольной ассоциации.
Преимуществом Национального футбольного учебного, исследовательского и тренировочного центра будет также его местонахождение. Он находится рядом с Варшавой, примерно в 25 км от столицы. Несмотря на небольшую удаленность от самого населенного города Польши, новый центр даст возможность отдохнуть от суеты большого города. Хотя он будет одним из самых современных центров такого рода, Отвоцк предлагает также и историческую атмосферу. В городе находится более чем столетнее здание самоуправления, живописная река Свидера, вилла Гуревица – одно из старейших деревянных зданий в Европе, которое обязательно нужно посетить!