"Дышать под водой": важное кино о латвийских наркоманах, которое забыли снять до конца

В кинотеатрах Латвии - социальная драма о наркозависимости от режиссера Роналда Межмачса "Дышать под водой" (Elpot zem ūdens). Актуальная тема, важный посыл, мастерский саспенс, запоминающаяся роль Каспара Думбурса… и не только. О том, чем новинка латвийского кино запомнится зрителям, а чем выведет из себя - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Дышать под водой"/Elpot zem ūdens
- Латвия, 2023
- Драма, социальное кино
- Режиссер: Роналд Межмачс
- В ролях: Каспар Думбурс, Анита Квала, Яна Лисова, Александр Маликов
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.
На фоне проблем с криминалом наркозависимый Райтис (Каспар Думбурс) пытается сбыть крупную партию наркотиков. В его мрачную жизнь начинает пробиваться свет, когда он знакомится с бывшей зависимой Яной (Яна Лисова) и ее 10-летней дочерью. Однако, не в силах справиться с болезнью, Райтис начинает подвергать близких людей опасности.
Самые смелые латвийские фильмы привычно проходят мимо широкой аудитории - так случилось и со "Сменой" Рейниса Калвиньша, и с "Дышать под водой" дебютанта Роналда Межмачса - фильмом, снятым без господдержки и явно недостаточным количеством сеансов в столичных кинотеатрах. Причин этому может быть несколько - и брутальный реализм непривлекательной жизни наркозависимых (некогда такое называли словом "чернуха"), и намеренное игнорирование заветов зрительского кино, и несоответствие патриотическому настроению ноябрьских праздников в Латвии.
Скромная роспись сеансов "Дышать под водой" - явно досадная ошибка прокатчиков. Именно такое кино - авторское, бескомпромиссное и эмоциональное - достойно куда более широкой популяризации. И речь не только в вечной актуальности проблемы наркозависимости, а, в первую очередь - в достоинствах фильма.
"Дышать под водой" посвящен памяти и основан на реальных событиях из жизни брата продюсера фильма Феликса Хайдукова, который не смог справиться с наркозависимостью и погиб. Режиссер Роналд Межмачс для этой истории выбрал стилистику минимализма и режиссерской лаконичности, которая зрителей заставляет вглядываться в происходящее с удвоенным вниманием, а авторов - искусно использовать изображение и звук.
"Дышать под водой" снят преимущественно длинными сложными планами (во многом, вероятно - из-за ограниченности бюджета), которые дают ощущение времени и непрерывности происходящего. Но даже этот прием, к которому часто прибегают именитые режиссеры - здесь совсем не бросается в глаза. Это не настырный киноделикатес, который старательно преподносят зрителю, а просто инструмент повествования, за что авторам, в особенности оператору Элине Матвеевой - большое спасибо.
Однако при свойственной минимализму внешней отстраненности режиссер с большой любовью вглядывается в своих персонажей - особенно в протагониста Райтиса и его мать, которую блистательно сыграла актриса Лиепайского театра Анита Квала. Несмотря на второплановость сюжетной линии, дуга взаимоотношений неудавшегося сына и стареющей матери вышла в фильме самой блистательной.
Другой женский персонаж - романтический интерес героя, русскоязычная официантка Яна (в фильме вообще очень много русской речи, часто переходит на нее и главный герой). Именно вместе с ней экранный Райтис проживает моменты эмоциональной уязвимости, насквозь пропитанные той до боли знакомой нелепой нежностью, которой так много в жизни и так мало в привычном зрительском кино. Внешне каменное лицо героя Каспара Думбурса в эти секунды пусть и остается недвижимым, но мы-то знаем - сейчас он ближе всего к тому, чтобы выйти к свету.
Но "Дышать под водой" не было бы социальным кино, если бы моменты тепла не соседствовали здесь с кошмаром заявленной темы. Роковая зависимость героя напоминает о себе в самый неудачный момент, под видом обычной бытовой нелепости, которая в итоге все быстрее начинает напоминать катастрофу. Здесь стоит отдать авторам должное в мастерском владении саспенсом - кульминация истории не отпускает хватку до самого финала, и в этом заслуга артистов, уже упомянутых постановщика и оператора, а также звукорежиссера Яниса Занерибса.
Но финал наступает, и именно обрывание на полуслове делает из "Дышать под водой" не выдающуюся работу, а не завершенный до конца фильм. Разочарованные вздохи и смешки в кинозале после начала финальных титров - явно не та реакция, которой достойны сильное начало и блистательная середина фильма.
Вердикт: Социальное кино - нечастое явление в латвийском кинематографе, и "Дышать под водой" - чертовски интересный его представитель. Несмотря на некоторые сценарные огрехи и отсутствие приемлемой концовки, поторопитесь посмотреть его в кино, пока такая возможность еще есть. А латвийскому кинопрокату стоило бы внимательнее приглядывается к латвийскому же кино.
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