"Дышать под водой": важное кино о латвийских наркоманах, которое забыли снять до конца

Яна Лисова (слева) и Каспар Думбурс (справа) в фильме "Дышать под водой" Фото: Пресс-фото

"Дышать под водой" посвящен памяти и основан на реальных событиях из жизни брата продюсера фильма Феликса Хайдукова, который не смог справиться с наркозависимостью и погиб. Режиссер Роналд Межмачс для этой истории выбрал стилистику минимализма и режиссерской лаконичности, которая зрителей заставляет вглядываться в происходящее с удвоенным вниманием, а авторов - искусно использовать изображение и звук.

"Дышать под водой" снят преимущественно длинными сложными планами (во многом, вероятно - из-за ограниченности бюджета), которые дают ощущение времени и непрерывности происходящего. Но даже этот прием, к которому часто прибегают именитые режиссеры - здесь совсем не бросается в глаза. Это не настырный киноделикатес, который старательно преподносят зрителю, а просто инструмент повествования, за что авторам, в особенности оператору Элине Матвеевой - большое спасибо.

Однако при свойственной минимализму внешней отстраненности режиссер с большой любовью вглядывается в своих персонажей - особенно в протагониста Райтиса и его мать, которую блистательно сыграла актриса Лиепайского театра Анита Квала. Несмотря на второплановость сюжетной линии, дуга взаимоотношений неудавшегося сына и стареющей матери вышла в фильме самой блистательной.

Анита Квала и Каспар Думбурс в фильме "Дышать под водой". Линия взаимоотношений неудавшегося сына и стареющей матери вышла в фильме самой блистательной Фото: Пресс-фото