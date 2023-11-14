В туалеты в парке Победы не могут попасть люди в инвалидных колясках

Строители и депутаты призывают посетителей бережно относиться к недавно засеянному газону и новым насаждениям, которые расцветут и зазеленеют следующей весной.

Изначально планировалось посадить в парке 1500 деревьев, кустарников и других растений. На данный момент число насаждений уже достигло 4000. Также посажено 20 000 луковичных цветов, которые расцветут уже следующей весной.

"Мы вернули Риге парк Узварас - парк победы для Латвии. Он приобрел новый облик, вернул свое историческое предназначение и смысл", - сказал Ратниекс на пресс-конференции.

Он напомнил, что парк Узварас (Победы) получил свое название в 1923 году в честь победы над войсками Бермонта и освобождения Риги. В этом году отмечается столетие названия парка, и важно было вернуть ему историческое значение не только во внешнем оформлении, но и в умах людей, сказал политик.

В августе 2022 года в парке был снесен советский памятник, а затем начались работы по его благоустройству. На первом этапе работ будет оформлена ландшафтная часть парка площадью 9 га. Планируется создать водоем площадью 0,5 га с благоустроенной набережной и мостиками. Также будет построена дорожка для катания на роликах и лыжах протяженностью 1 км, которая не будет пересекаться с пешеходными дорожками, так как в местах перекрестков предусмотрены мосты и тоннели.

В проекте запланированы батуты, качели и песочница для детей, а для взрослых и молодежи - столы для настольного тенниса и столы для шашек.

Также в парке намечено строительство трассы для скейтборда и установка снарядов для уличной гимнастики. На территории будут размещены новые скамейки, штативы для парковки велосипедов, мусорные баки, заменено освещение и посажено 1500 новых деревьев.

Первую очередь благоустройства парка планируется завершить в этом году.