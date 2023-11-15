Пакруойская усадьба разместит работы школьников в реальном космосе: участвуйте в конкурсе

На фестивале "Рождественская космическая станция", который начнется в последние выходные ноября, в этом году посетителей встретят впечатляющие инсталляции небесных тел, имитирующие путешествие в открытом космосе. Организаторы подчеркивают, что цель фестиваля - не только развлечение, но и образование. Поэтому для школьников также организуются специальные образовательные программы, которые позволят им познать Вселенную, мир океанов и напомнят о старинных рождественских традициях.

К участию в конкурсе - созданию флага космической станции - приглашаются все учащиеся школ и детских садов Литвы и Латвии. Во время фестиваля работы-победители будут запущены в открытый космос на высоту 30 км над поверхностью Земли, а их создатели из Литвы и Латвии будут приглашены посетить фестиваль и увидеть историческое событие вживую.

"Впечатляющие световые инсталляции, лазерные и огненные шоу, встреча с Дедом Морозом и его верблюдом-почтальоном Бучей - все это отличный и наполненный интересным опытом досуг для всей семьи. Однако за каждым из наших фестивалей стоит что-то еще. Приезжая сюда, люди знакомятся с настоящей жизнью старинной усадьбы, видят ее историю. Мы считаем познание прошлого и образование одной из важнейших своих миссий, поэтому всегда уделяем школам особое внимание", - говорят организаторы.

Группам детей, желающим принять участие в конкурсе, предлагается до 1 декабря нарисовать флаги "Рождественской космической станции" и опубликовать свои фотографии в социальных сетях в соответствии с правилами конкурса. Победители будут объявлены в середине декабря.

Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе будет радовать посетителей каждую пятницу и в выходные дни с 25 ноября по 14 января. В праздничный период с 25 декабря по 1 января фестиваль будет работать каждый день.

Подробнее о конкурсе - здесь.

Подробнее о фестивале - тут.