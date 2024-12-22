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airBaltic запускает новый маршрут по Европе

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Самолет airBaltic.
Самолет airBaltic. Фото: Toms Kalnins

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с воскресенья, 22 декабря, открывает прямые рейсы между Ригой и австрийским Инсбруком, сообщили агентству LETA представители airBaltic.

Полеты в Инсбрук будут осуществляться раз в неделю.

Это будет третье направление airBaltic в Австрию в дополнение к Вене и Зальцбургу.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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