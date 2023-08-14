Модернизация перронов: на некоторых станциях работы еще не начаты

До конца 2023 года планируется перестроить перроны более чем на 40 станциях, а также построить четыре новые станции, сообщает Lsm.lv.
Хотя Latvijas dzelzceļš утверждает, что работа над проектом стоимостью 44 млн евро активно продолжается, ни на одной станции работы не завершены, более того, Латвийское радио отмечает, что в некоторых местах строительство еще даже не началось.
Например, на электрифицированной железнодорожной линии Земитаны - Скулте планируется модернизировать все 19 станций, а между Саркандаугавой и Мангали - построить новую остановку "Даудери".
Как и на других железнодорожных линиях, высокие и удобные перроны должны быть построены к концу 2023 года.
На некоторые станции стройматериалы завезены уже несколько месяцев назад, но работы не ведутся.
"Конечно, все происходит не совсем одновременно и синхронно, но можно сказать, что работы уже начались", - сказала представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.
Пассажиры смогут начать пользоваться первыми высокими платформами на Елгавской линии в течение следующего месяца, а работа на линии Рига - Тукумс начнется только в августе.
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