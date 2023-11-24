Самую красивую страну мира также признали самой безопасной для одиноких туристов

Страна восходящего солнца имеет безупречные показатели безопасности. Уровень преступности в Японии очень низкий благодаря укоренившейся в стране культуре уважения и вежливости.

Следом за Японией расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где кроме низкого уровня преступности еще и сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.