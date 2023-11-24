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Самую красивую страну мира также признали самой безопасной для одиноких туристов

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/noina

Япония, признанная ранее самой красивой страной мира, также стала самой безопасной для соло-туристов, пишет УНИАН со ссылкой на исследование Reader's Digest.

Страна восходящего солнца имеет безупречные показатели безопасности. Уровень преступности в Японии очень низкий благодаря укоренившейся в стране культуре уважения и вежливости.

Следом за Японией расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где кроме низкого уровня преступности еще и сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.

Топ-10 самых безопасных стран мира для одиноких путешественников

  1. Япония;
  2. Исландия;
  3. Новая Зеландия;
  4. Норвегия;
  5. Австрия;
  6. Канада;
  7. Сингапур;
  8. Швейцария;
  9. Южная Корея;
  10. Тайвань.

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