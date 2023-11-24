Самую красивую страну мира также признали самой безопасной для одиноких туристов

Япония, признанная ранее самой красивой страной мира, также стала самой безопасной для соло-туристов, пишет УНИАН со ссылкой на исследование Reader's Digest.
Страна восходящего солнца имеет безупречные показатели безопасности. Уровень преступности в Японии очень низкий благодаря укоренившейся в стране культуре уважения и вежливости.
Следом за Японией расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где кроме низкого уровня преступности еще и сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.
Топ-10 самых безопасных стран мира для одиноких путешественников
- Япония;
- Исландия;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Австрия;
- Канада;
- Сингапур;
- Швейцария;
- Южная Корея;
- Тайвань.
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