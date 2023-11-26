Утро воскресенья: снег и лед в Латвии затрудняют вождение

На основных дорогах страны условия движения осложнены на всем протяжении Таллиннского шоссе (А1), на участках Видземском шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) от Браслы до Валки, на всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале и от Извалты в Патарниеки.