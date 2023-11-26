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Утро воскресенья: снег и лед в Латвии затрудняют вождение

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ДТП на заснеженной дороге. Иллюстративное фото
ДТП на заснеженной дороге. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Из-за снега и гололеда утром в воскресенье, 26 ноября, затруднено движение по дорогам во многих местах Латвии, сообщили представители VISA Latvijas valsts ceļi.

Снег и лед во многих местах Латвии затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 109 единиц техники зимней техники SIA Latvijas autoceļu uzturētājs.

На основных дорогах страны условия движения осложнены на всем протяжении Таллиннского шоссе (А1), на участках Видземском шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) от Браслы до Валки, на  всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале и от Извалты в Патарниеки.

Также на основных дорогах страны условия движения сложные на всем протяжении Бауского (А7) и Елгавского шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Биксти и от Калвене до Лиепаи, на всем протяжении Вентспилсского шоссе (А10) и автодороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - Граница Литвы (Медуми) (А13) от Гребнево до Шпоги, на всем протяжении Резекненской объездной дороги (А15) и региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.

Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке: сначала главные, затем региональные, а затем дороги местного значения.

Представители Latvijas valsts ceļi напоминают, что во время снегопада слой снега образуется повторно, поэтому необходимо планировать дополнительное время в дороге. Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущих автомобилей.

Жителей призывают сообщать Latvijas valsts ceļi о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.

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