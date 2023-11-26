Утро воскресенья: снег и лед в Латвии затрудняют вождение

Из-за снега и гололеда утром в воскресенье, 26 ноября, затруднено движение по дорогам во многих местах Латвии, сообщили представители VISA Latvijas valsts ceļi.
Снег и лед во многих местах Латвии затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 109 единиц техники зимней техники SIA Latvijas autoceļu uzturētājs.
⚠️❄️Šorīt gandrīz visā Latvijas teritorijā - galvenie un reģionālie autoceļi ir sniegoti un apledo, strādā 109 ziemas tehnikas vienības— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2023
👉https://t.co/4GfuIL2iJW pic.twitter.com/OhWBBgnStS
На основных дорогах страны условия движения осложнены на всем протяжении Таллиннского шоссе (А1), на участках Видземском шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) от Браслы до Валки, на всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале и от Извалты в Патарниеки.
Naktī līča efekta ietekmē Kalnciema NS sniega sega pieauga vēl par 12 cm, kopā sasniedzot 20 cm. Šobrīd vislielākā sniega sega Piedrujas NS - 22 cm❄️ pic.twitter.com/Rx8seu5nxB— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 26, 2023
Также на основных дорогах страны условия движения сложные на всем протяжении Бауского (А7) и Елгавского шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Биксти и от Калвене до Лиепаи, на всем протяжении Вентспилсского шоссе (А10) и автодороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - Граница Литвы (Медуми) (А13) от Гребнево до Шпоги, на всем протяжении Резекненской объездной дороги (А15) и региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80).
Šobrīd Ventspils šoseja no Rīgas robežas līdz Smārdes pagriezienam ir kā lauku ceļš, vietām tas saiet vienā joslā. Turklāt turpina spēcīgi snigt! @breakinglv @LVceli pic.twitter.com/OXhfxQ70Ug— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) November 25, 2023
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.
Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке: сначала главные, затем региональные, а затем дороги местного значения.
Представители Latvijas valsts ceļi напоминают, что во время снегопада слой снега образуется повторно, поэтому необходимо планировать дополнительное время в дороге. Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.
Жителей призывают сообщать Latvijas valsts ceļi о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!