Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 37 лет

Айсберг А23а считается крупнейшим в мире, он также относится к числу самых старых айсбергов.

А23а откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, после чего застрял на дне моря Уэдделла.

Сейчас спутниковые снимки показывают, что айсберг весом около триллиона тонн стремительно дрейфует вдоль побережья Антарктиды.

А23а в три раза больше Нью-Йорка, его площадь составляет около 4 тысяч кв. км.

Как сообщил гляциолог Оливер Марш из Британской антарктической службы, увидеть такой большой айсберг в движении - это редкость, и ученые будут внимательно следить за его траекторией.

Скорее всего, айсберг подхватит Антарктическое циркумполярное течение, и в итоге он направится в Южный океан по полосе воды, известной как "аллея айсбергов", где можно встретить другие подобные айсберги.

Где в итоге окажется айсберг, и почему он пришел в движение именно сейчас, точно неизвестно, однако ученые считают, что этому поспособствовало таяние ледника.