Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 37 лет

Айсберг А23а начал движение у Антарктического полуострова, продержавшись на мели более 30 лет, пишет "Правила жизни" со ссылкой на The Guardian.
Айсберг А23а считается крупнейшим в мире, он также относится к числу самых старых айсбергов.
А23а откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, после чего застрял на дне моря Уэдделла.
Сейчас спутниковые снимки показывают, что айсберг весом около триллиона тонн стремительно дрейфует вдоль побережья Антарктиды.
А23а в три раза больше Нью-Йорка, его площадь составляет около 4 тысяч кв. км.
Как сообщил гляциолог Оливер Марш из Британской антарктической службы, увидеть такой большой айсберг в движении - это редкость, и ученые будут внимательно следить за его траекторией.
Скорее всего, айсберг подхватит Антарктическое циркумполярное течение, и в итоге он направится в Южный океан по полосе воды, известной как "аллея айсбергов", где можно встретить другие подобные айсберги.
Где в итоге окажется айсберг, и почему он пришел в движение именно сейчас, точно неизвестно, однако ученые считают, что этому поспособствовало таяние ледника.
"Вероятно, со временем он просто немного истончился и в дополнение приобрел плавучесть, что позволило ему подняться со дна океана и быть захваченным океанскими течениями", - говорит гляциолог.
Специалист по дистанционному зондированию из Британской антарктической службы Эндрю Флеминг сообщил журналистам, что, судя по всему, айсберг набирает скорость.
Не исключено, что A23a может вновь сесть на мель у острова Южная Георгия. Такая ситуация может создать проблему для миллионов тюленей и морских птиц, которые живут на острове и кормятся в прилегающих водах, так как айсберг может затруднить им доступ к пище.
Эксперты отмечают, что айсберг такого масштаба может просуществовать в Южном океане довольно долго и в итоге пробиться в сторону Южной Африки. В этом случае A23a может нарушить движения судов.
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