У нескольких местных ресторанов, вошедших в гид "Мишлен", значительные налоговые долги

По данным агентства LETA, у пяти из 26 ресторанов, получивших на прошлой неделе признание самого популярного в мире ресторанного гида Michelin Guide, зарегистрирована налоговая задолженность.
Согласно информации, опубликованной Службой государственных доходов (VID), у SIA Tauro, владельца ресторана Tauro, включенного в гид Michelin Selected Restaurants, на 24 ноября была зафиксирована задолженность по налогам в размере 47 108 евро.
По информации Firmas.lv, в прошлом году SIA Tauro работало с оборотом 332 935 евро и убытком 514 703 евро. Компания, косвенно принадлежащая миллиардеру Юрию Шеффлеру, является убыточной с 2010 года. В 2022 году Tauro заплатило налогов на сумму 168 630 евро, при этом среднее количество сотрудников в компании составило 16 человек.
SIA Binvest, управляющее кондитерской Mulberry и рестораном Chef's Corner, включенными в гид Michelin Selected Restaurants, имело на 24 ноября налоговую задолженность в размере 35 754 евро, а SIA Zetop, управляющее рестораном Whitehouse, - 61 448 евро.
Binvest в прошлом году работало с оборотом 840 932 евро и убытком 160 525 евро. Компания зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем Binvest является Армен Мкртчян - армянин, проживающий в Болгарии, которому также принадлежит 5,3% акций Zetop, в то время как Гоар Мкртчян - 94,7%.
Binvest заплатило государству 191 440 евро налогов в 2022 году при средней численности сотрудников 21 человек.
Zetop в прошлом году отработало с оборотом 1,026 миллиона евро и убытком 346 337 евро. Компания зарегистрирована в 2019 году, ее основной капитал составляет 52 800 евро. В 2022 году Zetop заплатило 275 960 евро налогов при 29 сотрудниках.
На улице Тербатас, 2, где находится Whitehouse, у Армена Мкртчяна зарегистрированы еще две компании общественного питания, в том числе SIA Food&More и SIA Restin, у которых на 24 ноября была налоговая задолженность в размере 13 971 евро и 34 186 евро соответственно. Кроме того, VID применила к Food&More запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога.
У SIA Apetite36, управляющего рестораном 36. līnija, включенным в гид Michelin Selected Restaurants, на 24 ноября была налоговая задолженность в размере 442 036 евро. Также у компании имелся налоговый долг в размере 212 237 евро, по которому было принято решение добровольно погасить просроченные налоговые платежи.
По данным Firmas.lv, Apetite36 в прошлом году работало с оборотом 3,089 миллиона евро и убытками в размере 413 330 евро. Совладельцами Apetite36 являются Лаурис Алексеев (80%) и Янис Карклиньш (20%). В 2022 году Apetite36 заплатило 612 360 евро налогов и обеспечивала работой в среднем 100 человек.
К Apetite36 в прошлом году был примерен запрет VID на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога. В настоящее время компания имеет четыре активных коммерческих залога.
В свою очередь, на 24 ноября у SIA Jansons un partneri, управляющего рестораном KEST, была налоговая задолженность в размере 13 931 евро, а также долг в размере 14 802 евро, на который распространяется решение о добровольном погашении.
В прошлом году Jansons un partneri отработало с оборотом 662 586 евро и убытками 149 274 евро, свидетельствует Firmas.lv. Jansons un partneri принадлежит Гундарсу Скудриньшу (80%) и Марису Янсонсу (20%). В 2022 году Jansons un partneri заплатило 159 380 евро налогов и имело 14 работников.
Сейчас VID применила к предприятию запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога.
Комментируя ситуацию агентству LETA, председатель правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш сделал вывод, что налоговые долги ресторанов остались со времен пандемии Covid-19. Есть и более свежие долги, и в несезон (зимой) в сфере общественного питания это считается уже нормой.
"Индустрия гостеприимства настолько сезонная, что даже рестораны, включенные в гид "Мишлен", вынуждены работать в межсезонье с убытками и задержками платежей", - признал Калниньш.
Он также упомянул, что в других местах Западной Европы эта ситуация немыслима - хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза к услугам общественного питания применяется сниженный НДС. "Но из-за непонимания ситуации и необходимых действий по поддержке отрасли правительством мы там, где мы есть", - добавил глава LVRA.
LVRA уже годами говорит о проблемах всей индустрии, в том числе о накопленной в период пандемии налоговой задолженности в отрасли общественного питания. В 2023 году эта задолженность все еще составляет 44,2 миллиона евро, что является самым большим долгом в сравнении с оборотом в какой-либо из других отраслей.
В свою очередь, после пандемии на индустрию гостеприимства повлияла геополитическая ситуация в мире. Латвия с точки зрения туристического потока восстанавливается медленнее, чем другие страны-участницы ЕС.
"Традиционно у общественного питания очень низкая рентабельность, и, учитывая все сложности, нехватку рабочей силы и растущие издержки, предпринимателям приходится работать в убыток и покрывать растущие затраты за счет возможной прибыли, потому что платежеспособность людей существенно упала", - сказал глава LVRA.
Также Калниньш заявил, что LVRA признает наличие теневой экономики в отрасли и уже несколько лет ассоциация обращает на это внимание правительства и ответственных органов, поскольку категорически не поддерживает уклонение от уплаты налогов. Он также добавил, что задержка уплаты налогов не говорит о нахождении в теневой экономике, но, сравнив, например, обязательные взносы государственного социального страхования на одного работника между компаниями и в среднем по отрасли, можно получить примерное представление о честности компании в уплате налогов.
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