У нескольких местных ресторанов, вошедших в гид "Мишлен", значительные налоговые долги

Zetop в прошлом году отработало с оборотом 1,026 миллиона евро и убытком 346 337 евро. Компания зарегистрирована в 2019 году, ее основной капитал составляет 52 800 евро. В 2022 году Zetop заплатило 275 960 евро налогов при 29 сотрудниках.

На улице Тербатас, 2, где находится Whitehouse, у Армена Мкртчяна зарегистрированы еще две компании общественного питания, в том числе SIA Food&More и SIA Restin, у которых на 24 ноября была налоговая задолженность в размере 13 971 евро и 34 186 евро соответственно. Кроме того, VID применила к Food&More запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

У SIA Apetite36, управляющего рестораном 36. līnija, включенным в гид Michelin Selected Restaurants, на 24 ноября была налоговая задолженность в размере 442 036 евро. Также у компании имелся налоговый долг в размере 212 237 евро, по которому было принято решение добровольно погасить просроченные налоговые платежи.

По данным Firmas.lv, Apetite36 в прошлом году работало с оборотом 3,089 миллиона евро и убытками в размере 413 330 евро. Совладельцами Apetite36 являются Лаурис Алексеев (80%) и Янис Карклиньш (20%). В 2022 году Apetite36 заплатило 612 360 евро налогов и обеспечивала работой в среднем 100 человек.

К Apetite36 в прошлом году был примерен запрет VID на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога. В настоящее время компания имеет четыре активных коммерческих залога.