airBaltic - бонус, пустая Рига и неоправданно дорогой сервис в будущем: эксперт о туризме в Латвии

Эрикс Лингберзиньш объясняет, что рост налога в Эстонии означает для Латвии и Литвы: "Может, кто-то и придет. Конечно, это нам дает возможность конкурировать лучше в плане цен, которые мы можем предложить. Но при нынешней инфляции в регионе, как растут цены на питание и на размещение, я думаю, что это больше будет очень кратковременный эффект".

Видео: Через 2-3 года мы можем быть дорогим, но не до конца качественным сервисом. Комментарий

Гость эфира добавляет, что немаловажный фактор - отсутствие рабочей силы. "Если бы кто-то меня спросил, какая будет тема в следующие два-три года во всей Балтии, то это будет вопрос, сколько стоит Балтия как направление, какие тут цены и что мы будем дороже, чем страны Центральной Европы. И наш уровень цен будет идти ближе к тому, какой мы видим в Финляндии. (...)

Мы находимся в такой зоне риска, что можем стать дорогим, но не до конца качественным направлением".

Ведущая программы Эрика Сташкевич объясняет простыми словам: "У нас будет некому работать. Люди могут требовать более высокие зарплаты, но при этом они предоставляют некачественный сервис, который не соответствует заявленной цене просто потому, что работать некому. Предприниматель будет брать без квалификации, без профессиональных знаний, просто потому, что выбирать не из чего. И по-хорошему нам надо завезти рабочую силу. Если мы не хотим такой ситуации".

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