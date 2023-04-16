airBaltic - бонус, пустая Рига и неоправданно дорогой сервис в будущем: эксперт о туризме в Латвии

"Рига действительно пустая", но "туристов будет больше", рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" председатель ALTA, декан факультета международного туризма в Turība Эрикс Лингберзиньш.
Рига действительно пустая?
Лингберзиньш рассказывает, что в 2019 году Латвию в целом побывало 1,95 млн иностранных туристов [не считая тех, кто приезжал на пароме]. В свою очередь, в прошлом, 2022 году их было 1,1 млн. Это минус 56%. "Рига действительно пустая", - соглашается председатель ALTA с ведущими программы.
Однако он отмечает, что начало этого года указывает на улучшение ситуации. Правда, не все так гладко: "Если во всей Европе основная задача - восстановить тот объем туризма, который был до пандемии, то в нашем случае надо придумать, где взять ту часть туристов, которая раньше приезжала из России, Беларуси, Украины. И в нашем случае это 18%, это много".
Если в прошлом году многим европейским туристам было страшно и непонятно, стоит ли ехать в Латвию [в связи с геополитической ситуацией], то прогнозы этого года показывают рост числа туристов.
"Ясно, что мы не вернемся на тот уровень, что был, но туристов будет больше.
Если мы помним, как выглядел Старый город, например, в середине августа прошлого лета - это то, куда мы идем: довольно приятный вид, что в кафе люди есть, может, в среду вечером меньше, но в субботу вечером точно есть, что-то происходит".
Открытие новых отелей и бонус, который мы не ценим
В последнее время в информационном поле чаще появляются новости о возвращении старых и открытии новых отелей. Ведущая программы Эрика Сташкевич спрашивает у гостя - что означают эти сигналы и откуда предприниматели знают, что время пришло? Лингберзиньш отвечает, что это просто "хорошая чуйка", и добавляет: "В данный момент мы находимся в ситуации, когда у нас есть все факторы, чтобы туризм не остановился и развивался".
Кроме того, декан факультета международного туризма в Turība упоминает латвийскую компанию airBaltic:
"Это такой наш бонус, который мы до конца не ценим. Мы не хотим понять, что без airBaltic мы бы вообще были очень удаленным местом в Европе.
И благодаря тому, что у нас есть прямые авиасообщения (...), у нас есть возможность работать. Мы открыты, и мы как направление есть". Гость программы отмечает, что также открывается и далекий рынок авиасообщения между Америкой и Европой, общее количество рейсов увеличивается. "Есть все условия, чтобы сезон был действительно хороший. Но надо немножко еще добавить [поработать], чтобы мы могли говорить не только о восстановлении, но и о росте отрасли".
Прогнозы на следующие годы: дорогой, но не очень качественный сервис
Эстонские СМИ сообщают, что грядет рост налогов для местных отелей, что может говорить о том, что "крупные мероприятия уйдут из Эстонии в Латвию и Литву".
Эрикс Лингберзиньш объясняет, что рост налога в Эстонии означает для Латвии и Литвы: "Может, кто-то и придет. Конечно, это нам дает возможность конкурировать лучше в плане цен, которые мы можем предложить. Но при нынешней инфляции в регионе, как растут цены на питание и на размещение, я думаю, что это больше будет очень кратковременный эффект".
Видео: Через 2-3 года мы можем быть дорогим, но не до конца качественным сервисом. Комментарий
Гость эфира добавляет, что немаловажный фактор - отсутствие рабочей силы. "Если бы кто-то меня спросил, какая будет тема в следующие два-три года во всей Балтии, то это будет вопрос, сколько стоит Балтия как направление, какие тут цены и что мы будем дороже, чем страны Центральной Европы. И наш уровень цен будет идти ближе к тому, какой мы видим в Финляндии. (...)
Мы находимся в такой зоне риска, что можем стать дорогим, но не до конца качественным направлением".
Ведущая программы Эрика Сташкевич объясняет простыми словам: "У нас будет некому работать. Люди могут требовать более высокие зарплаты, но при этом они предоставляют некачественный сервис, который не соответствует заявленной цене просто потому, что работать некому. Предприниматель будет брать без квалификации, без профессиональных знаний, просто потому, что выбирать не из чего. И по-хорошему нам надо завезти рабочую силу. Если мы не хотим такой ситуации".
Подробнее - смотрите видео!
Весь эфир - по ссылке:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!