Планы Путина: Разведка Украины предупредила страны Балтии об опасности

Конечно, можно предположить, что статья Литвиненко – это высокостатусная украинская ИПСО, призванная мобилизовать западный мир на помощь Украине. Но если объективно анализировать политику России и Китая по расширению БРИКС, например, бурную деятельность, развернутую Москвой в Африке, фактическую поддержку Кремлем ХАМАС, в конце концов, растущий военный бюджет РФ на ближайшие годы, то можно прийти к выводу, что все это направлено на реализацию гораздо более широких амбиций, чем просто завоевание Украины. Так что – 10-15 лет! Если демократический мир не сломает хребет путинскому режиму раньше.

Точка в расследовании

Однако, какие бы планы не строили наши враги, а главную опасность для себя представляем мы сами. И не только потому, что своими слабостями создаем им возможности для реализации подлостей против нас…

18 января этого года в результате падения вертолета в пригородных к Киеву Броварах погибло почти все руководство Министерства внутренних дел Украины. Учитывая, что трагедия произошла во время войны, она обросла различными конспирологическими версиями: от диверсии до внутриминистерских разборок. На днях Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора Украины поставили точку в этой истории. После ознакомления с документами подозреваемых и их защитников, а также потерпевших и их законных представителей "материалы будут переданы в суд".