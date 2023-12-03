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Видео ⟩ Действительно ли на дороге шириной в 4 метра нельзя оборудовать велополосу?

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс отправился на осмотр новой велополосы на улице Весетас, по поводу которой поступали жалобы от жителей.

Жители выражают возмущение по поводу новой велополосы, которую совсем недавно и неожиданно создали на улице Весетас в Риге - теперь машины, стоявшие ближе к краю улицы, стоят ближе к ее середине.

Передача отмечает, что идея сама по себе не плохая, однако жители с ней не согласны.

Житель улицы Весетас Эдгар рассказал, что жители недовольны тем, что без согласования с ними ради создания велополосы была ликвидирована примерно треть стояночных мест.

Вблизи находятся несколько детских садов, "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр, поэтому людям некуда ставить машины. Приходится кружить по кварталу несколько раз, прежде чем место будет найдено.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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