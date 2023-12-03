Видео ⟩ Действительно ли на дороге шириной в 4 метра нельзя оборудовать велополосу?

Жители выражают возмущение по поводу новой велополосы, которую совсем недавно и неожиданно создали на улице Весетас в Риге - теперь машины, стоявшие ближе к краю улицы, стоят ближе к ее середине.

Передача отмечает, что идея сама по себе не плохая, однако жители с ней не согласны.

Житель улицы Весетас Эдгар рассказал, что жители недовольны тем, что без согласования с ними ради создания велополосы была ликвидирована примерно треть стояночных мест.

Вблизи находятся несколько детских садов, "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр, поэтому людям некуда ставить машины. Приходится кружить по кварталу несколько раз, прежде чем место будет найдено.

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