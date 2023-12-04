Видео ⟩ Сын Мамыкина подрался с сотрудниками компании Gaso. Полиция закрыла дело

Мамыкина дома не оказалось, а сотрудники GASO подрались с его сыном.

Полиция констатировала, что сын Мамыкина получил легкие травмы. Однако правоохранители установили, что сотрудники GASO защищались,

и 21 ноября процесс об административном правонарушении был прекращен.

Программа Nekā personīga также выяснила, что Мамыкин взыскал с Государственной трудовой инспекции (VDI) 10 тысяч евро за необоснованное увольнение.

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