Помогают ли больным молитвы? Врачи в Бразилии проверили

Для этого две сотни взрослых пациентов больницы с подтвержденным коронавирусным диагнозом случайным образом разделили на две группы (предварительно исключив тех, кому по той или иной причине помочь было уже нельзя).

В которую из групп попал в результате жеребьевки тот или иной конкретный больной, не знал ни сам инфицированный, ни лечащие его врачи, проводящие исследование.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Обе группы пациентов получали обычную медицинскую помощь «в соответствии с принятым протоколом лечения коронавирусных пациентов».

Единственное отличие заключалось в том, что по просьбе медиков о выздоровлении каждого из пациентов экспериментальной группы на протяжении всего лечения регулярно, трижды в день (в общей сложности по четыре часа ежедневно) молились лидеры местной христианской общины.

«Богословские знания каждого конкретного молящегося невозможно оценить объективно, — признают авторы исследования, — однако их добровольное участие [в эксперименте] и искренняя вера в эффективность заздравной молитвы были важными критериями при их отборе».