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"Кришьянис летит!" Написана песня о полетах Кариньша на частных самолетах

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Mikus Frišfelds/"TikTok"

"Кришьянис летит!" – такими словами сопровождается небольшой клип, посвященный частым полетам министра иностранных дел и бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша на частных самолетах.

Одну минуту и ​​42 секунды длится песня, написанная музыкантом Микусом Фришфельдсом, который выкладывает в TikTok различные композиции развлекательного характера.

"Я хотел написать песню о Карлсоне, но заметил другого "летуна". Кришьянис тоже летает. Если какой-нибудь Кришьянис увидит сходство с собой, то виноват в этом только он сам... Тегните своего Кришьяниса!"

@mikusfrisfelds

Gribēju rakstīt dziesmu par Karlsonu, bet pamanīju citu “lidoni”. Krišjānis arī lido. Ja kāds Krišjānis saskata līdzību ar sevi, lai vaino pats sevi… ietago savu Krišjāni!

♬ original sound - Mikus Frišfelds

Видео было опубликовано пять дней назад, 2 декабря, и набрало около 49,2 тысячи просмотров.

Уже сообщалось, что во время премьерства нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньшса (JV) специальные рейсы для его делегации с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись госбюджету в 613 830 евро.

Среди направлений спецрейсов были Бельгия, Словения, Германия, Франция, Португалия, Великобритания, Словакия, Нидерланды, Дания, Чехия, Польша и Молдова, а количество пассажиров в делегации Кариньша во время его премьерства составляло от пяти до девяти человек.

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