Видео ⟩ В соцсетях обсуждают видео с неочищенной от снега машиной Госполиции

Несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео, на котором видно занесенную снегом машину Госполиции. По правилам, за такое полагается штраф. Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция разъяснили порталу Apollo, что случилось.
Правила предусматривают, что владельцы транспортных средств при их парковке на улицах или во дворах более чем на три дня обязаны обеспечить очистку территории вокруг транспортного средства от снега в той мере, чтобы снег не затруднял движение пешеходов и транспортных средств.
Видео с заснеженной машиной полиции за два дня набрало уже более 22 000 просмотров. В полиции Apollo.lv рассказали, что обсудили с сотрудниками ситуацию с автомобилем на видео. В полиции Рижского самоуправления же подчеркивают, что в этом сезоне ни один штраф пока не применялся.
"Однако это не означает, что правила можно игнорировать - водители должны заботиться об экологии вокруг своего автомобиля и обязаны расчищать вокруг него снег, чтобы пешеходы и транспорт могли пройти мимо такого авто. Эта норма создана потому, что ни спецтранспорт для уборки улиц, ни дворники не приезжают к местам, где длительное время припаркованы автомобили. Поэтому сами водители, длительное время пользующиеся бесплатным парковочным местом на улице, должны следить за тем, чтобы вокруг их автомобиля собирался снег", - говорит представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.
Он подчеркивает, что при поступлении вызова в полицию они фиксируют сложившуюся ситуацию, а через три дня снова проверяют соответствующее место - если изменений не последовало, может быть принято решение о возбуждении процесса об административном правонарушении.
В муниципальной полиции Риги Apollo.lv пояснили, что контроль в основном осуществляется по вызовам, а не по собственной инициативе. "Однако в некоторых случаях полиция может действовать и по собственной инициативе - чаще всего на центральных улицах", - говорит Садовскис.
Агентству LETA Садовскис рассказал, что речь не об очистке автомобиля, а о территории вокруг него. Целью данной нормы является предотвращение ситуаций, когда автомобиль, длительное время припаркованный на обочине улицы, мешает уборке снега спецтехникой.
Вопреки информации о том, что полицейские за подобное нарушение штрафуют на 350 евро, Садовскис подчеркнул, что за нарушение этой нормы ни один штраф пока применен не был, а указанная сумма является максимально возможным штрафом.
Садовскис также пояснил, что если за нарушение возбуждается процесс об административном правонарушении, то каждый случай рассматривается индивидуально и учитываются все обстоятельства: болезнь владельца автомобиля, невозможность очистить территорию вокруг автомобиля, отъезд за границу и пр.
Также порталу сообщили, что владельцам автомобилей рассылается информация о времени очистки улиц, чтобы они смогли убрать свои машины с маршрутов снегоочистительной техники.
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