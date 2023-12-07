Видео ⟩ В соцсетях обсуждают видео с неочищенной от снега машиной Госполиции

Он подчеркивает, что при поступлении вызова в полицию они фиксируют сложившуюся ситуацию, а через три дня снова проверяют соответствующее место - если изменений не последовало, может быть принято решение о возбуждении процесса об административном правонарушении.

В муниципальной полиции Риги Apollo.lv пояснили, что контроль в основном осуществляется по вызовам, а не по собственной инициативе. "Однако в некоторых случаях полиция может действовать и по собственной инициативе - чаще всего на центральных улицах", - говорит Садовскис.

Агентству LETA Садовскис рассказал, что речь не об очистке автомобиля, а о территории вокруг него. Целью данной нормы является предотвращение ситуаций, когда автомобиль, длительное время припаркованный на обочине улицы, мешает уборке снега спецтехникой.

Вопреки информации о том, что полицейские за подобное нарушение штрафуют на 350 евро, Садовскис подчеркнул, что за нарушение этой нормы ни один штраф пока применен не был, а указанная сумма является максимально возможным штрафом.

Садовскис также пояснил, что если за нарушение возбуждается процесс об административном правонарушении, то каждый случай рассматривается индивидуально и учитываются все обстоятельства: болезнь владельца автомобиля, невозможность очистить территорию вокруг автомобиля, отъезд за границу и пр.

Также порталу сообщили, что владельцам автомобилей рассылается информация о времени очистки улиц, чтобы они смогли убрать свои машины с маршрутов снегоочистительной техники.

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