В Словакии проходят протесты против правительства Фицо

Основной темой протеста, организованного оппозиционными партиями перед зданием правительства, было намерение правительства упразднить Специальную прокуратуру (USP), занимающуюся расследованием организованной преступности и политических преступлений.

По имеющимся данным, в среду правительство решило ликвидировать USP, поскольку оно якобы было слишком "политизировано".

Оппозиция предупреждает, что это угрожает верховенству закона, и обвиняет правительство в попытках скрыть коррупционные преступления, совершенные при предыдущих правительствах Фицо.

Президент Зузана Чапутова также критикует планы правительства. Он мог бы наложить вето на законопроект или оспорить изменения в Конституционном суде, но правящая коалиция, состоящая из левой популистской партии Фицо SMER, немного более умеренной левой популистской партии "Голос" (HLAS) и пророссийская Словацкая национальная партия простым большинством голосов может преодолеть вето.

Между тем, Генпрокуратура уже заявила, что план ликвидации USP является "конституционным".

Фицо уже проинформировал Европейскую комиссию (ЕК) о своем плане, чтобы развеять возможные возражения Брюсселя.

Основной задачей USP является борьба с организованными преступными группировками, однако в ее сферу ответственности также входит расследование дел о коррупции в высших эшелонах власти.

После того, как либерально-консервативная коалиция, выступающая против Фицо, победила на выборах 2020 года, она заменила руководство UPS посредством спорных поправок к закону.

Главой UPS стал бывший политик, который когда-то организовывал протесты возле частной резиденции Фицо.

Теперь правительство обвиняет его в попытке уничтожить Фицо и его партию SMER когда она находилась в оппозиции.

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