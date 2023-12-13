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"Фотографии со дня рождения ребенка соседствуют с трупами": скандал в эстонской скорой помощи

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Один из сотрудников Таллиннской скорой помощи рассказал Kuuuurija, почему некоторые из его коллег тайно фотографируют пациентов и делятся их конфиденциальными медицинскими данными. Поскольку сюжет содержит неприятные сцены, людям со слабой психикой рекомендуется не смотреть его, пишет Rus.Postimees.

Недавно разразился скандал, когда ведущая Kuuuurija Катрин Луст опубликовала статью об утечке информации из скорой помощи. Напомним, что некоторые бригады скорой помощи якобы фотографируют пациентов, их дома, медкарты и трупы, чтобы потом делиться ими друг с другом в группах в Facebook.

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