"Фотографии со дня рождения ребенка соседствуют с трупами": скандал в эстонской скорой помощи

Недавно разразился скандал, когда ведущая Kuuuurija Катрин Луст опубликовала статью об утечке информации из скорой помощи. Напомним, что некоторые бригады скорой помощи якобы фотографируют пациентов, их дома, медкарты и трупы, чтобы потом делиться ими друг с другом в группах в Facebook.