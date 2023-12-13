ТАБЛИЦА ⟩ Когда вашей собаке становится слишком холодно на улице?

4 - Опасный холод. Будьте осторожны!;

5 - Опасно для жизни. Избегайте пребывания на открытом воздухе в течение длительного времени.

Помимо таблицы, необходимо учитывать породу собаки и наблюдать за ней на улице. Вам также следует проверять состояние собаки, если она живет в будке на улице, и впустить собаку в помещение, если есть такая необходимость.

"Собака, живущая на улице, должна иметь подходящую будку, которая не пропускает ветер и обеспечивает сухое и теплое место. Для этого будка должна соответствовать размерам собаки, быть утеплена, а кроме того должна иметься подстилка, например, из соломы. Будку также стоит разделить на две части - зал и комнату. Перед дверью могла бы быть дверь, которая не позволяла бы ветру дуть прямо внутрь", - добавила Камм.

Таблица составлена ​​на основе зарубежных источников. Источник: Эстонское общество защиты животных.

Впервые статья была опубликована 9 февраля 2021 года, и ввиду большого интереса читателей мы решили опубликовать ее еще раз.

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