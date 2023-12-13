Больница Страдиня потеряет 23 млн евро средств Евросоюза

Депутат Ингуна Цирцене выразила недоумение по поводу того, почему руководитель строительства регулярно не информирует правление больницы и совет о ходе работ. Политик подчеркнула, что в любом строительном процессе есть ответственные лица, это предусмотрено во всех контрактах, поэтому в расследовании необходимости нет.

Парламентарий не верит, что в следующем году больница сможет получить финансирование из фондов ЕС, а также возместить убытки со строителей. Цирцене на очередном заседании комиссии предложила заговорить о том, что медицинские учреждения должны быть отделены от строительных работ, поскольку больницы не имеют возможности выполнять необходимые работы, контролируя строительство.

Председатель правления согласился с высказыванием депутата о том, что больница должна не строить здания, а заниматься лечением.

Как сообщалось, в конце октября совет PSKUS выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналду Муциню, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса. В соответствии с законом об управлении долями капитала госпредприятий и акционерных обществ совет PSKUS сроком на один год назначил временное правление больницы.

Новое правление выбрано с глубоким знанием антикризисного управления, и его работа будет сосредоточена на сокращении потерь и сохранении того, что еще можно спасти, сообщил ранее член временного правления больницы Нормунд Станевич.

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