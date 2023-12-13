Больница Страдиня потеряет 23 млн евро средств Евросоюза

Запланированное финансирование Европейского Союза в размере около 23,3 млн евро не будет использовано для строительства нового корпуса А2 Университетской клинической больницы имени Паулы Страдиня (PSKUS), сообщил сегодня, 13 декабря, на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам председатель нового правления Лаурис Видзис.
Ранее больница прогнозировала, что из-за задержек строительства до конца года она может лишиться софинансирования ЕС в размере 46 миллионов евро, но теперь на заседании председатель временного правления указал, что больница может не получить 23,3 миллиона евро. При этом государство не потеряет это финансирование, а часть его будет направлена на оснащение Детско-юношеского психиатрического центра детской больницы, пояснила представительница Минфина.
Представители ответственных учреждений выразили надежду, что проект здания А2 больницы Страдиня удастся реализовать за счет финансирования ЕС следующего планового периода 2023-2027 годов. Члены комиссии выразили скептицизм по этому поводу.
Видзис пояснил, что возможны четыре сценария реализации строительного контракта. Сейчас правление реализует второй сценарий, который предполагает продолжение договора строительства с дополнительным соглашением о праве больницы осуществлять прямые выплаты субподрядчикам.
На вопрос депутатов о том, кто возьмет на себя ответственность за задержку строительства, члены правления ответили, что об этом судить трудно, однако для проверки хода реализации проекта нанята компания, и первые результаты будут известны уже к началу следующего года.
Депутат Ингуна Цирцене выразила недоумение по поводу того, почему руководитель строительства регулярно не информирует правление больницы и совет о ходе работ. Политик подчеркнула, что в любом строительном процессе есть ответственные лица, это предусмотрено во всех контрактах, поэтому в расследовании необходимости нет.
Парламентарий не верит, что в следующем году больница сможет получить финансирование из фондов ЕС, а также возместить убытки со строителей. Цирцене на очередном заседании комиссии предложила заговорить о том, что медицинские учреждения должны быть отделены от строительных работ, поскольку больницы не имеют возможности выполнять необходимые работы, контролируя строительство.
Председатель правления согласился с высказыванием депутата о том, что больница должна не строить здания, а заниматься лечением.
Как сообщалось, в конце октября совет PSKUS выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналду Муциню, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса. В соответствии с законом об управлении долями капитала госпредприятий и акционерных обществ совет PSKUS сроком на один год назначил временное правление больницы.
Новое правление выбрано с глубоким знанием антикризисного управления, и его работа будет сосредоточена на сокращении потерь и сохранении того, что еще можно спасти, сообщил ранее член временного правления больницы Нормунд Станевич.
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