Обвиненный в домогательствах Бочаров уволен из Института физики LU

Институт физики твердых тел Латвийского университета (LU CFI) сегодня, 13 декабря, принял решение уволить с должности руководителя Научного совета преподавателя Дмитрия Бочарова, которого несколько молодых женщин обвинили в сексуальных домогательствах.
Сегодня на заседании Научного совета института, рассмотрев заявление Бочарова об уходе с занимаемой должности и заслушав его комментарии по поводу публичных заявлений, сделанных в СМИ, совет принял решение освободить его от должности председателя совета, сообщили LETA сообщили в LU CFI.
Временным главой совета станет заместитель главы Елена Бутикова.
"На прошлой неделе в средствах массовой информации была опубликована информация, которая могла быть неоднозначно истолкована и бросить тень на институт и на меня как общественного деятеля. Из-за возможных репутационных рисков 12 декабря CFI попросил меня освободить меня от должности председателя Научного совета", говорится в заявлении Бочарова.
В то же время в CFI подчеркнули, что в среде института никогда не будет допущено неэтичное поведение, включая домогательства или неприемлемое для другой стороны общение, по отношению к любому сотруднику, клиенту или гостю института.
Также институт подтверждает, что решает эту ситуацию с соблюдением самых высоких стандартов этики и профессионализма. В институте понимают важность этого вопроса не только для сотрудников и партнеров, но и для общества в целом.
Что касается внутренней коммуникации, то институт находится в постоянном общении со своими сотрудниками. В 2022 году институт принял Кодекс гендера и равенства, который подтверждает его стремление обеспечить равные права и возможности для всех сотрудников, независимо от пола.
Также в институте есть сотрудник, которому можно конфиденциально сообщить о любых происшествиях.
Как сообщалось, портал Delfi и Латвийское радио сообщили, что несколько молодых женщин выступили с обвинениями в том, что в период с 2013 по 2019 год они подверглись сексуальному насилию со стороны организаторов лагеря из молодежной организации K.I.D. Бочаров был директором лагеря.
Бочаров пока не будет работать со студентами факультета физики, математики и оптометрии LU.
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