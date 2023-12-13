Обвиненный в домогательствах Бочаров уволен из Института физики LU

Сегодня на заседании Научного совета института, рассмотрев заявление Бочарова об уходе с занимаемой должности и заслушав его комментарии по поводу публичных заявлений, сделанных в СМИ, совет принял решение освободить его от должности председателя совета, сообщили LETA сообщили в LU CFI.

Временным главой совета станет заместитель главы Елена Бутикова.

"На прошлой неделе в средствах массовой информации была опубликована информация, которая могла быть неоднозначно истолкована и бросить тень на институт и на меня как общественного деятеля. Из-за возможных репутационных рисков 12 декабря CFI попросил меня освободить меня от должности председателя Научного совета", говорится в заявлении Бочарова.

В то же время в CFI подчеркнули, что в среде института никогда не будет допущено неэтичное поведение, включая домогательства или неприемлемое для другой стороны общение, по отношению к любому сотруднику, клиенту или гостю института.