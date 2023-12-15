Фото ⟩ Уже сегодня в небе засияет самая высокая световая инсталляция в Латвии

Лазер мощностью 400 Вт будет виден как на горизонте города, так и в небе на высоте до пяти километров. Устройство, которое будет использоваться в световой прогулке, было создано только в этом году и является одним из самых мощных лазеров ивент-индустрии в мире. Десять дней назад состоялась премьера лазера на Международной световой выставке LDI в Лас-Вегасе, которая изменила способ использования лазеров в пространстве для проведения мероприятий. Несмотря на свою огромную мощность, лазер является энергоэффективным.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Световую инсталляцию можно будет увидеть как на прогулке, так и в городской среде Риги с 15 декабря по 7 января.

Пятая тропа "Зимний сад света" пройдет в декабре 2023 года и январе 2024 года в Этнографическом музее под открытым небом Латвии. На этот раз творческая группа прогулки и латвийские световые художники пригласят посетителей в необыкновенное путешествие по тридцати девяти мирам чудес - латышским песням, басням, поверьям и сказкам, которые послужили вдохновением для световых инсталляций.

Фото: Пресс-фото

"Зимний сад света" в Латвийском этнографическом музее под открытым небом будет принимать посетителей с 15 декабря 2023 года каждый вечер (кроме 24 и 31 декабря) с 17:00 до 22:00 (последний вход в 21:00).

​Выйти на прогулку с животными не получится, но на тропе будет работать кафе Saulgriežu. Посетителей просят взять с собой хорошее настроение и одеться по погоде.

​Билеты на прогулку "Зимний сад света" можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

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