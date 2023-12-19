Во сколько обошелся юбилей миллионера Круминьша?

Напомним, торжество прошло в одном из конференц-центров Риги, и на него собралось около 300 гостей. Ведущими мероприятия выступили актер Андрис Булис и российский юморист Максим Галкин , а развлекали музыкальными выступлениями отечественные музыканты, такие как Инесса Галанте, Янис Стибелис, Динара Рудане, а также гости из-за границы – Boney M и ABBA ARRIVAL. Но "гвоздем вечера" стало выступление итальянского музыканта Аль Бано.

Стоимость торжества Круминьш раскрыл изданию Kas Jauns. "Аль Бано был единственным музыкантом, которому я платил сам. Я заплатил ему 20 000 евро. Остальные выступления артистов мне подарили друзья, либо они сами решили музыкально поздравить меня с днем ​​рождения и не взяли за это компенсацию. В итоге, это торжество обошлось мне примерно в 70 000 евро. Почти все остальное, включая аренду помещения и застолье, обеспечили друзья. Раньше мне уже подарили 200 бутылок вина, мне оставалось только самому купить картошку и хлеб", - рассказал юбиляр.