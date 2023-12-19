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Генерал: ВСУ сражаются в условиях преимущества противника

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия российских войск, заявил во вторник, 19 декабря, в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава", - написал Сырский.

"Во всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага", - добавил украинский генерал.

Российские солдаты продолжают наступательные действия, несмотря на потери живой силы и техники, сказал Сырский.

Основные усилия противника сосредоточены в направлении Бахмута, где задействованы сильнейшие подразделения десанта и морской пехоты, а также подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", в которых сражаются бывшие заключенные, пояснил командующий.

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