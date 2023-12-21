Эксперты полагают, что российские войска замаскировали автомобиль, чтобы избежать ударов беспилотников с воздуха.

Правда, видно, что пользователи социальных сетей были сильно удивлены таким камуфляжем, который фактически сделал машину еще заметнее. Многие сравнивают этот российский "шедевр" с автомобилем из популярного фильма 1994 года "Тупой и еще тупее".

В фильме машина выглядела как собака на колесах.

Фото: Khairil Azhar Junos/Shutterstock

Стоит отметить, что это не единственный раз, когда попытки России усовершенствовать свою технику вызвали удивление во всем мире. Летом в социальных сетях разошлись фотографии российских грузовиков "Урал-4320" с деревянной броней.

Очень сложно сказать, для чего нужна такая броня. Также непонятно, как они смогут защитить. Например, стандартный автомат АК-74, доступный любому украинскому солдату, может прострелить бревно толщиной 20 сантиметров.

А осенью россияне начали маскировать свои бомбардировщики автомобильными шинами, что, по словам экспертов, может быть попыткой защитить их от ударов украинских дронов, сообщает CNN.

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