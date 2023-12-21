Беларусь продлила безвизовый въезд для латвийцев; МИД говорит об опасности

В среду, 20 декабря, стало известно, что МИД Беларуси внес предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко поддержал это предложение, сообщает независимое белорусское издание "Зеркало".
В предложении МИД Беларуси отмечается, что безвизовый режим "показал устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь".
Ранее сообщалось, что впервые безвизовый режим для гражданам Литвы и Латвии был введен с 15 апреля 2022 года, а для граждан Польши - с 1 июля 2022 года. В конце 2022 года авторитарный глава Беларуси Александр Лукашенко поддержал его продление на 2023 год.
МИД Латвии советует не посещать Беларусь
Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси, несмотря на безвизовый режим въезда, который установил Государственный пограничный комитет Беларуси.
В МИД отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.
"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции", - говорится в сообщении МИД.
Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Беларусью.
Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.
Важно!
Если житель Латвии, находясь в России или Беларуси, столкнулся с какими-то проблемами - он может звонить по круглосуточному телефону консульской службы МИД Латвии +371 26337711.
Но, как неоднократно сообщал МИД, дипломатическая поддержка сильно осложнена.
Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии сообщать о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.
Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.
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