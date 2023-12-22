Видео ⟩ Передача: правительство не поддержит двукратное увеличение пошлины за паспорт

Ранее Силиня заявляла, что планируемое повышение цен на получение паспорта существенное, но оснований для большого беспокойства нет, поскольку не всем людям нужен этот документ. Это относится лишь к тем, кто хочет поехать в третьи страны.

После общественного возмущения чиновники быстро изменили свое мнение. В интервью Латвийскому радио Силиня уже призналась, что правительство не поддержит удвоение пошлины на новые паспорта.

Как сообщает TV3, ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис тоже успокаивал жителей тем, что паспорт больше не является обязательным документом, а также объяснял, что пошлина за новый паспорт не менялась с 2012 года, но теперь он, как и премьер-министр, ставит этот под сомнение, что нужно увеличить плату в два раза.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

Как сообщалось, с февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца, поэтому с 12 февраля плата за выдачу паспортов увеличится вдвое, следует из подготовленных МВД поправок к правилам Кабинета министров.