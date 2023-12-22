Видео ⟩ Передача: правительство не поддержит двукратное увеличение пошлины за паспорт

После возмущения по поводу новых паспортов, которые будут стоить в два раза дороже, премьер-министр Эвика Силиня выступила с заявлением, что правительство не поддержит столь высокое повышение пошлины на паспорта, сообщает TV3 Ziņas.
Ранее Силиня заявляла, что планируемое повышение цен на получение паспорта существенное, но оснований для большого беспокойства нет, поскольку не всем людям нужен этот документ. Это относится лишь к тем, кто хочет поехать в третьи страны.
После общественного возмущения чиновники быстро изменили свое мнение. В интервью Латвийскому радио Силиня уже призналась, что правительство не поддержит удвоение пошлины на новые паспорта.
Как сообщает TV3, ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис тоже успокаивал жителей тем, что паспорт больше не является обязательным документом, а также объяснял, что пошлина за новый паспорт не менялась с 2012 года, но теперь он, как и премьер-министр, ставит этот под сомнение, что нужно увеличить плату в два раза.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
Как сообщалось, с февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца, поэтому с 12 февраля плата за выдачу паспортов увеличится вдвое, следует из подготовленных МВД поправок к правилам Кабинета министров.
Паспорта текущих моделей Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) стало выдавать в 2015 году. Защита от подделки документов, удостоверяющих личность, в процессе их использования снижается, поэтому для уменьшения рисков модель удостоверений личности необходимо периодически совершенствовать, изменяя дизайн и внедряя средства защиты от подделки нового поколения, сообщают в PMLP.
Новые модели паспортов будут включать "инновационные решения по борьбе с подделками". Паспорта новой модели станут толще - количество страниц увеличено с 34 до 42.
Госпошлины за выдачу паспортов последний раз определялись в 2012 году. С указанного времени стоимость ряда позиций, составляющих госпошлину, выросла почти вдвое. Поправки, предложенные МВД, предусматривают, что за выдачу паспорта совершеннолетнему без льгот необходимо будет в течение десяти рабочих дней уплатить пошлину в размере 60 евро вместо прежних 30 евро.
Выдача паспорта ребенку до 20 лет и лицам, имеющим льготы, в течение десяти рабочих дней обойдется в 30 евро вместо прежних 15. Госпошлина за срочную выдачу паспорта совершеннолетнему без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо прежних 55. В свою очередь, плата за ускоренную выдачу паспорта ребенку составит 55 евро вместо прежних 30.
Изменения еще предстоит рассмотреть правительству. PMLP допускает возможность корректировки даты введения изменений.
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