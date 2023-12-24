Когда точно родился Иисус? Ученые спорят до сих пор

По поводу настоящего дня рождения Христа до сих пор ведутся дискуссии среди библеистов, так как евангелия о дате рождения высказываются неточно. По свидетельству богослова Климента Александрийского, день рождения Иисуса Христа в Египте в III веке отмечался 25 марта. Другие страны Востока тоже связывали этот день с весенним солнцестоянием.

Поскольку на Древнем Востоке началом жизни ребенка считают момент его зачатия, то в литургической традиции эта дата закрепилась как праздник Благовещения Господня. С этой датой соотносится и праздник Рождества Иисуса 25 декабря, который в Риме начали отмечать в этот день с начала IV века после окончания гонений на христиан, и традиция сохранилась до наших дней в большинстве христианских стран.

Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.

В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.

25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.

Восемь праздничных дней между 25 декабря и 1 января называются октавой Рождества. В эти дни молитвы святой мессы посвящены Рождеству Христову. В следующее за Рождеством воскресенье отмечается праздник Святого семейства.

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