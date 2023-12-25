Как эксперты по безопасности в Интернете оценивают прошедший год?

В этом году хактивистские группы, поддерживающие агрессивный российский режим, периодически проводили активные DDoS-атаки, направленные в основном на государственные учреждения, а также на компании финансового, транспортного и энергетического секторов, хотя целевые инфраструктуры были готовы к отражению атак, и они не влияли на работу ресурсов.

Уходящий год также был сопряжен со значительными уязвимостями. Оперативная установка обновлений для устранения уязвимостей была необходима для широкого спектра средств защиты, используемых на предприятиях, а также для серверов электронной почты и мобильных телефонов.

Представители Cert.lv заявили, что злоумышленники не замедлили использовать эти уязвимости для заражения необновленных устройств и взятия их под свой контроль. Чтобы не допустить подобного сценария,

Cert.lv предлагает внимательно следить за информацией об обновлениях и не откладывать их установку.

Для дополнительной защиты от мошеннических веб-сайтов и веб-сайтов с вредоносным содержимым как жители, так и предприятия могут использовать бесплатный инструмент DNS-брандмауэр, поддерживаемый Cert.lv и NIC.