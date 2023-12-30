Видео ⟩ Программа раскрывает плюсы и минусы Восточной магистрали

Недавно был открыт один из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет - Восточная магистраль. На этот раз программа Zebra попыталась выяснить, что изменилось, что улучшилось и, конечно же, что могло бы быть еще лучше.
Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс начал тестовый заезд с Воздушного моста, и первые выводы - ничего существенно не изменилось.
"Когда строилась Восточная магистраль, нам говорили, что она освободит центр от автомобилей. Это что-то давало", - заключает Тимротс. Однако он отмечает, что новая автомагистраль освободит центр города от грузовиков.
Начало Восточной магистрали оказалось неудачным. Приезжая из Вецмилгрависа по двухполосной дороге, приходится очень быстро менять полосы движения, а если вы не готовы к этому, то приходится тормозить и создавать хаос в движении.
Также Тимротс критикует отсутствие знаков и направлений, которые не позволяют автомобилистам эффективно и безопасно использовать новую трассу. Такую ситуацию можно увидеть возле Деглавского моста.
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