Захарова: За обстрелом Белгорода стоит Великобритания

"[За атакой] стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, ответственность за атаку также несут и страны ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву. Захарова также сообщила, что РФ в связи с произошедшим запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

В результате обстрела Украиной Белгорода, по данным МЧС, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ранения получили более ста человек.

Украинская сторона назвала обстрел ответом на беспрецедентную ракетную атаку по городам Украины в пятницу, 29 декабря, жертвами которой стали уже 39 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!