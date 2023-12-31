2024-й - будущее Путина опять зависит от Зеленского

Президент Джо Байден находится под огнем как республиканцев-изоляционистов, сторонников Дональда Трампа, так и влиятельного левого крыла его собственной Демократической партии. "Самим денег не хватает!", "Не допустим нового Ирака и нового Афганистана!", "Хватит быть мировым полицейским!" - эти демагогические лозунги звучат все чаще по мере приближения праймериз в феврале 2024 года.

Момент истины для Зеленского

В случае начала переговоров у сторонников сокращения или полного прекращения помощи Киеву в Конгрессе США появятся новые аргументы: зачем слать деньги и оружие за океан, если "война кончилась"? А если "нет войны", то, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, его администрация может всерьез задуматься о существенном сокращении военного присутствия США в Европе. Такое предложение содержится в "Проекте-2025" - подготовленной консервативным фондом "Наследие" и другими близкими к Республиканской партии мозговыми центрами программе действий администрации "Трампа-2".

Продать российской аудитории такие переговоры - тем более прекращение огня - как решительную победу над "киевским режимом" Путину будет проще простого: "Зеленский сломался, мы спасли русских и расширили пределы державы". Как заметил в беседе со мной экс-помощник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, любая проведенная по результатам переговоров линия прекращения огня будет восприниматься Путиным (и не только им, но и многими странами, симпатизирующими Москве) фактически как новая граница России.