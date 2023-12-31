Россия нанесла удар по Харькову. Пострадали 28 человек

При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: AFP / Scanpix

Число раненых возросло до 28 человек, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 31 декабря.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова - журналист из Великобритании.

Новый удар

Российские войска атаковали Украину в ночь на 31 декабря, применив ударные беспилотники типа "Шахед-136/131", сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, пишет "Медуза".

По данным Воздушных силах ВСУ, российские войска запустили 49 дронов, в разных регионах подразделения украинских сил, как утверждается, уничтожили 21 беспилотник.

В ВСУ отметили, что под обстрел попали Харьковская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области. Под обстрел также попала Хмельницкая область.

Напомним, днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, который находится в 60 километрах от Харькова. По последним данным, 22 человека погибли, более ста получили ранения.

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