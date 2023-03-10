Филь взыскал с бывшей жены почти два миллиона евро и два автомобиля Porsche

Суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные ей во время брака.

Суд также признал недействительным ряд сделок, заключенных Сантой Бернал в пользу близких ей лиц. На основании сделок доли капитала, автомобили, значительные суммы денег и другое имущество, принадлежащее Бернал, были переданы другим членам семьи.

Признанные недействительными сделки были заключены в 2018 году, примерно в то время, когда брак Олега Филя и Санты Замуэле распался.

Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать его подарки бывшей жене, ведь в распаде брака якобы виновата именно она.

Рижский окружной суд рассмотрел дело в связи с жалобами Бернал и других ответчиков на решение, вынесенное в прошлом году Рижским городским судом, которое также было неблагоприятным для ответчиков.

Решение суда можно обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.