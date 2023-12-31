Эксперты рассказали, как защитить собаку во время фейерверка

Тренер по дрессировке собак Ивар Лиелпетерис считает, что есть два вида собак - "одни очень боятся фейерверков, другие - еще не пугались".

"Не бывает собак, которые не боятся и никогда не будут бояться. Поэтому задача каждого владельца -

постараться, чтобы собака оставалась в категории животных, которые еще не пугались", - сказал он.

Заведующая приютом для животных Labās mājas Астрида Карклиня сказала, что во время салютов собаку лучше оставлять дома. Причем это касается и небольших собак, которые могут вырваться из рук и убежать.

Представитель приюта для животных Ulubele Диана Элексе посоветовала написать на ошейнике номер телефона владельца.

"Это ничего не стоит, достаточно пяти минут просто написать или прикрепить на карабин номер телефона. Если кто-то поймает животное, он сможет посмотреть на ошейник, увидеть номер телефона и немедленно связаться с владельцем", - заметила она.

Те собаки, которые живут на территории частных домов тоже могут испытывать стресс. От страха они могут даже перепрыгнуть через самый высокий забор.

"С собаками на привязи тоже дела плохи, потому что они не могут убежать, поэтому рвутся на цепи. Это огромный стресс для их сердца и большое напряжение для нервов! Люди об этом не думают, потому что им хорошо", - сказала заведующая приютом для животных Labās mājas.

Тренер по дрессировке собак Лиелпетерис рассказал, что собак обязательно нужно держать на поводке.

"Какой бы послушной она не была, при испуге логика работать не будет. Собака будет просто бежать, пока не остановится где-нибудь, это могут быть десятки километров", - отметил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!