В Новогоднюю ночь к латвийцам обратились президент страны Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня. Последняя уже получила свою порцию обсуждений в соцсетях, но и к речи главы государства было приковано особое внимание. RUS TVNET собрал реакции на обращение президента политологов, активистов и пользователей соцсетей.
Душевность, демагогия и Лиана Ланга. За что хвалят и критикуют первое новогоднее обращение Ринкевича?
Как писал RUS TVNET, Ринкевич обратился к латвийцам, как к "людям Латвии", проигнорировал в речи успехи или сложности в жизни страны, сосредоточив речь на более "человеческих" аспектах.
"Дорогие люди Латвии! Каждому из нас доверена Латвия этого дня, - сказал президент в обращении. - Это что-то больше и красивее подарка под праздничной елкой. Пройдет Новый год. Праздничные чары стихнут. И каждый из нас своим отношением, своей ответственностью должен сделать все, чтобы наша Латвия стала более безопасной и красивой. Я полон решимости вместе со всеми вами в следующем году построить нашу лучшую страну в мире - нашу Латвию. И у нас это получится!"
Своим обращением Ринкевич поделился также в своих соцсетях - Facebook, Instagram, и X (бывший Twitter). На каждой из платформ публикации собрали по несколько тысяч реакций, сотни комментариев и репостов. В самых популярных комментариях, в том числе на русском языке, пользователи пишут о душевности и искренности обращения президента. "Человечность превыше всего!", - написал один из комментаторов в Instagram. По словам многих пользователей, именно этого не хватало в привычных новогодних обращениях глав государства.
Видео: Новогоднее обращение Эдгара Ринкевича (на латышском языке)
Под речью Ринкевича в YouTube многие пользователи также выразили свое одобрение: "Ваша речь была душевной, обращенной ко всем! Каждый раз, когда я слушаю ваши выступления, возникает ощущение, что вы обращаетесь именно ко мне, моим детям, внукам, друзьям, соседям, всем, каждому лично. Счастливого и продуктивного Нового года!". "Наконец-то что-то здравое и объединяющее". "Наконец мне не стыдно".
Однако были и те, кто нашел речь президента "бессмысленной" и слишком неконкретной. "Классика, пустая речь без реальной надежды на что-нибудь лучшее". "Смысла в речи так и не нашел. Общие фразы, пустота и обещания". "Ни оценок, ни видения, одни пустые фразы без конкретного содержания, одни банальности".
Более аналитическую оценку обращению дали латвийские политологи. Так, декан факультета социальных наук LU Янис Икстенс сказал, что обращение Ринкевича принципиально отличалось от речи премьера Эвики Силини, которая, по словам эксперта, была отчетом о достигнутом.
При этом, несмотря на то, что по форме обращение президента было весьма привычным, политолог назвал ошибкой говорить, что "у каждого - своя Латвия". "Получается, что у Татьяны Жданок будет своя Латвия, у Ринкевича своя, а у Андриса Шкеле третья", - заявил эксперт, подчеркнув, что это очень неудачный итог выступления.
По мнению же политолога и специалиста по связям с общественностью Филиппа Раевского, первая новогодняя речь Ринкевича установила новую планку обращения к общественности и стала попыткой мило обратиться к публике в очень простой форме. Политолог указал, что не помнит, кто еще пробовал бы таким образом обратиться к обществу.
Президент, по словам Раевского, подчеркнул важность самого общества, людей, поставив себя "немного на второй план". По мнению политолога, именно этого общество ожидает от своих политических лидеров. Речь Ринкевича может запомниться надолго, считает эксперт.
Однако наиболее критично к выступлению президента, пожалуй, отнеслась поэтесса, публицист, автор идеи и глава кампании #AtkrieviskoLatviju (#ДерусифицируйЛатвию) Лиана Ланга, которая прокомментировала новогоднее обращение в Facebook.
"Латыши не называют свою нацию "людьми Латвии", и уж точно не "жителями Латвии", - уверена Ланга. - К сожалению, ко мне, латышке, как это определено нашей Конституцией, вчера вечером не обратились. Почему "Новое Единство" так боится Преамбулы? Желаю в новом году перестать этого бояться!"
Ланга сравнила Ринкевича с бывшим президентом Эгилом Левитсом, который, по ее словам, обратился к народу Латвии как к "любимым латышам". "Вероятно, поэтому "Новое Единство" не поддержало его на президентских выборах - он был добр к своему народу", - считает активистка.
"И, пожалуйста, не учите нас, (...) с кем есть пирожки и кому рубить дрова. Жалкий уровень. Обойдемся без таких советов", - написала Ланга. В своей речи Ринкевич предложил латвийцам вместе с соседом, "который невыносимо шумит", наколоть дров для женщины, которая не попросит помощи, а также съесть вместе с этим соседом пирожки.
"Речь политиков, не соответствующая действительности, является демагогией. Демагогия - это использование риторической техники для манипулирования аудиторией, используя эмоции, а не логику. Цель демагогии - угодить и заручиться поддержкой аудитории, оправдано это или нет", - заключает Ланга.
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