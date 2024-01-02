Душевность, демагогия и Лиана Ланга. За что хвалят и критикуют первое новогоднее обращение Ринкевича?

Видео: Новогоднее обращение Эдгара Ринкевича (на латышском языке)

Под речью Ринкевича в YouTube многие пользователи также выразили свое одобрение: "Ваша речь была душевной, обращенной ко всем! Каждый раз, когда я слушаю ваши выступления, возникает ощущение, что вы обращаетесь именно ко мне, моим детям, внукам, друзьям, соседям, всем, каждому лично. Счастливого и продуктивного Нового года!". "Наконец-то что-то здравое и объединяющее". "Наконец мне не стыдно".

Однако были и те, кто нашел речь президента "бессмысленной" и слишком неконкретной. "Классика, пустая речь без реальной надежды на что-нибудь лучшее". "Смысла в речи так и не нашел. Общие фразы, пустота и обещания". "Ни оценок, ни видения, одни пустые фразы без конкретного содержания, одни банальности".

Более аналитическую оценку обращению дали латвийские политологи. Так, декан факультета социальных наук LU Янис Икстенс сказал, что обращение Ринкевича принципиально отличалось от речи премьера Эвики Силини, которая, по словам эксперта, была отчетом о достигнутом.

При этом, несмотря на то, что по форме обращение президента было весьма привычным, политолог назвал ошибкой говорить, что "у каждого - своя Латвия". "Получается, что у Татьяны Жданок будет своя Латвия, у Ринкевича своя, а у Андриса Шкеле третья", - заявил эксперт, подчеркнув, что это очень неудачный итог выступления.