Верховный суд не встал на сторону Kurši: компании придется заплатить больше миллиона

Верховный суд оставил без изменений приговор Административного окружного суда от 17 февраля 2020 года, согласно которому решение Совета по конкуренции от 2017 года об участии SIA Tirdzniecības nams Kurši в запрещенном производителями и торговцами вертикальном объединении и запрещенном горизонтальном объединении, то есть в картеле, признано обоснованным, подтвердили в суде.
Учитывая, что решение не подлежит обжалованию и вступает в силу, Kurši обязаны уплатить в государственный бюджет присужденный штраф в размере 1,125 млн евро.
Совет по конкуренции информирует, что во время изучения дела Совет оценивал объединение производителей стройматериалов SIA Knauf и SIA Norgips и четырех самых больших розничных торговцев - SIA Depo Diy, AS Kesko Senukai Latvia, Kurši и SIA Krūza, которые на длительный период зафиксировали минимальный уровень цен для дальнейшей продажи и определенный уровень цен для распространяемой продукции Knauf и Norgips.
Совет констатировал, что запрещенное объединение выражалось как в форме вертикального ограничения между Knauf, Norgips и розничными торговцами, так и в горизонтальном картельном объединении - розничные торговцы через производителей добивались общего понимания и согласованных действий по единым принципам деятельности и взаимного контроля при реализации соглашения в отношении цен на товары Knauf и Norgips.
Перед принятием решения Совета с Knauf, Norgips и Krūza были заключены административные договоры, которые предусматривали окончание судебного разбирательства и оплаты общего штрафа в размере 1,6 млн евро. В свою очередь Kesko Senukai Latvia, Kurši и Depo Diy были оштрафованы на общую сумму 5,8 млн евро.
Три компании обжаловали решение Совета по конкуренции от 2017 года в Административном окружном суде, и в 2020 году суд отклонил их заявления, признав решение Совета обоснованным. Kesko Senukai Latvia решило не обжаловать неблагоприятное для предприятия решение и выплатило штраф в размере 920 618 евро. Kurši и Depo Diy в ответ на решения Административного суда отправили кассационные жалобы в Верховный суд.
По словам и.о. директора Юридического департамента Совета по конкуренции Андриса Эглонса, компании, участвующие в указанном картеле, в защиту своих действий заявили в суде, что Knauf и Norgips использовали свое доминирующее положение, создали и внедрили систему для определения того, по каким ценам розничные торговцы могли продавать товары, и что Knauf имела достаточную власть на рынке, чтобы заставить других его участников соблюдать систему.
Однако Верховный суд пришел к выводу, что для установления запрещенного соглашения распределение полномочий участников рынка не обязательно должно быть равноценным, а давление, оказываемое на компанию, не освобождает ее от ответственности за участие в правонарушении, т.к. достаточно уже того, что соответствующие компании выразили общее желание действовать на рынке определенным образом. "При этом суд пришел к выводу, что правила игры, предложенные производителями, не только стали приемлемыми для розничных торговцев, но и были удобны и выгодны для реализации их коммерческих интересов", - говорит Эглонс.
Оштрафованные предприятия, обжаловав решение Совета, указали, что объединение было осуществлено вертикально - от производителя к розничному продавцу - и поэтому его нельзя классифицировать как запрещенное горизонтальное объединение предприятий между собой, т.е. картель. Однако Верховный суд в своем решении указывает, что правовые нормы не предусматривают установление прямой, неопосредованной связи между ее участниками как предпосылки обнаружения запрещенного соглашения. В этом случае совместное желание участников договориться о цене осуществлялось не напрямую, а через третье лицо или производителя, поэтому одновременные действия, направленные на выравнивание уровня цен среди конкурентов, могут быть квалифицированы как картель.
Верховный суд указывает, что следует брать во внимание обобщенный контекст, почему конфиденциальная информация вообще передается третьей стороне. Также важно констатировать, что участник объединения осознавал, что переданная третьему лицу информация будет распространена и далее конкурентам и соответственно повлияет на их политику по определению цен.
Сенат, оценивая причастность Kurši к запрещенному соглашению, пришел к выводу, что тот факт, что некоторые обстоятельства дела не подкреплены прямыми доказательствами и что Kurši непосредственно участвуют только в определенных переписках, не имеет решающего значения, поскольку деятельность компаний нельзя оценивать только по ее содержанию, но и по цели деятельности.
Сенат постановил, что в делах о конкуренции нарушение может быть доказано не только прямыми доказательствами, но и определенным количеством совпадений и указаний, которые в совокупности могут рассматриваться как доказательства нарушения, в случае отсутствия другого логического объяснения.
Судебный процесс об участии в запрещенном объединении Depo Diy еще продолжается в Верховном суде.
За искажение конкуренции Совет по конкуренции присудил Depo Diy штраф в размере 3,718 млн евро.
Как сообщалось, в 2022 году предприятие Kurši работало с оборотом в 116,744 млн евро, что на 20,6% больше, чем годом ранее, а доход компании увеличился на 8% до 4,443 млн евро.
Компания была зарегистрирована в мае 2000 года, ее основной капитал составляет 712 800 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Kurši полностью принадлежит предприятию SIA Augstceltne, которым на 98% владеет Юрис Курситис, а на 2% - Арнис Зивертс.
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