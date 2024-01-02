Верховный суд не встал на сторону Kurši: компании придется заплатить больше миллиона

Три компании обжаловали решение Совета по конкуренции от 2017 года в Административном окружном суде, и в 2020 году суд отклонил их заявления, признав решение Совета обоснованным. Kesko Senukai Latvia решило не обжаловать неблагоприятное для предприятия решение и выплатило штраф в размере 920 618 евро. Kurši и Depo Diy в ответ на решения Административного суда отправили кассационные жалобы в Верховный суд.

По словам и.о. директора Юридического департамента Совета по конкуренции Андриса Эглонса, компании, участвующие в указанном картеле, в защиту своих действий заявили в суде, что Knauf и Norgips использовали свое доминирующее положение, создали и внедрили систему для определения того, по каким ценам розничные торговцы могли продавать товары, и что Knauf имела достаточную власть на рынке, чтобы заставить других его участников соблюдать систему.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что для установления запрещенного соглашения распределение полномочий участников рынка не обязательно должно быть равноценным, а давление, оказываемое на компанию, не освобождает ее от ответственности за участие в правонарушении, т.к. достаточно уже того, что соответствующие компании выразили общее желание действовать на рынке определенным образом. "При этом суд пришел к выводу, что правила игры, предложенные производителями, не только стали приемлемыми для розничных торговцев, но и были удобны и выгодны для реализации их коммерческих интересов", - говорит Эглонс.