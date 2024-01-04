Поломка новой электрички: отменены два рейса на линии Огре, рейсы на линии Тукумса опаздывают

Поезд Тукумс II (8:18) - Рига (9:38) отправился со станции Дубулты с опозданием на 56 минут.

Поезд Слока (8:18) - Рига (9:08) стоит на станции Дзинтари и ожидаемая задержка составляет около 90 минут, поезд Слока (9:20) - Рига (10:08) стоит на остановке Дубулты и ожидаемая задержка составляет около 60 минут, а поезд Рига (9:39)-Тукумс II (10:59) опаздывает примерно на 20 минут.

По техническим причинам отменены поезда Рига (9:18) - Огре (9:57) и Огре (11:17) - Рига (12:00).

Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре пояснила агентству LETA, что у нового электропоезда, следовавшего по маршруту Слока - Рига, на станции Дзинтари возникли технические проблемы. Батарея поезда разрядилась.

За этим электропоездом отправился локомотив, чтобы транспортировать электричку до Риги. Представители Škoda Vagonka обязаны устранить дефект в течение 24 или 72 часов в рамках гарантии.

С другой стороны, поезд Тукумс II - Рига, который не смог обогнать предыдущий поезд, вернулся на станцию ​​Дубулты и следует в Ригу по путям противоположного направления.

Оба поезда на линии Огре были отменены, поскольку эти рейсы планировалось совершать на новом электропоезде, у которого на станции Дзинтари возникли технические проблемы.

Ранее уже сообщалось о поломках в новых электропоездах.

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