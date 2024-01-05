Видео ⟩ "Власти" Крыма сообщают об одной из самых масштабных атак дронов Украины

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны перехватили один беспилотник над городом Краснодар в России. Из Севастополя на полуострове эвакуировали около 100 человек, в том числе 15 детей.

🔥🔥🔥 UKRAINE 🇺🇦 HITTING CRIMEA



The 🇷🇺 Military’s radar station in 🇷🇺-occupied Evpatoria, Crimea has apparently been hit in what 🇷🇺 media says was a rocket attack by 🇺🇦.



Smoke is now billowing from the 🇷🇺 facility.



👉 Without radar, the Russians are blind & easier to hit. pic.twitter.com/smlKRMAzwt — Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 4, 2024

Российские власти отмечают, что 4 января произошла одна из самых масштабных на сегодняшний день атак украинских дронов. Представители вооруженных сил Украины отмечают, что в Крыму нанесен удар по военной цели.

В крымских Telegram-каналах сообщили о взрывах под Новороссийском, Новофедоровкой, и Евпаторией. Кроме того, на Крымском мосту заблокировано движение.

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