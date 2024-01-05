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Видео ⟩ "Власти" Крыма сообщают об одной из самых масштабных атак дронов Украины

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Alex Dayrabekov/"X"

Оккупированный Крымский полуостров 4 января подвергся атаке украинских дронов. Минобороны России сообщает, что были сбиты и перехвачены 36 дронов, передает украинское информагентство "Униан".

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны перехватили один беспилотник над городом Краснодар в России. Из Севастополя на полуострове эвакуировали около 100 человек, в том числе 15 детей.

Российские власти отмечают, что 4 января произошла одна из самых масштабных на сегодняшний день атак украинских дронов. Представители вооруженных сил Украины отмечают, что в Крыму нанесен удар по военной цели.

В крымских Telegram-каналах сообщили о взрывах под Новороссийском, Новофедоровкой, и Евпаторией. Кроме того, на Крымском мосту заблокировано движение.

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