Видео ⟩ Зимой можно проехать в два раза меньше: владелец электромобиля делится опытом

Как и влияет ли на электротранспорт зима и мороз? С чем приходится зимой сталкиваться владельцам электромобилей? Опытом поделился Кристап Скутелис, главный редактор технологического портала koursors.lv.
Он отметил, что если летом приборная панель показывала 220 километров, а заряженный автомобиль мог проехать около 200 километров, то зимой, после полной зарядки, приборная панель сообщает о 119 километрах, из которых можно проехать еще меньше.
Что вызывает такое сокращение дальности? Во-первых, зимой снижается производительность любой техники, работающей от аккумулятора, рассказал ученый Кристап Витолс. Во-вторых, электромобили дополнительно требуют обогрева, на который расходуется довольно много энергии.
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