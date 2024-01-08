Фото ⟩ Что за водяной ослик, ставший беспозвоночным года в Латвии?

Водяной ослик - это вид пресноводных ракообразных из отряда равноногих ракообразных. Он родственен беспозвоночному животному 2022 года - мокрице.

Водяной ослик - желтовато-серое с пятнами ракообразное длиной до 1,5 см. Одно поколение живет до полутора лет.

Водяной ослик питается разлагающимися частями растений, неприхотлив к качеству воды и очень вынослив. Он может прожить некоторое время в воде при очень незначительной концентрации кислорода. При высыхании водоема он зарывается в ил.

В латвийских водоемах водяной ослик встречается часто. Таким образом, их популяция создает большую биомассу, они важны как корм для рыб. Водяного ослика можно обнаружить круглый год.

Как поясняет общество, водяной ослик был выбран в качестве беспозвоночного 2024 года, чтобы представить распространенный, но неизвестный вид ракообразных, продемонстрировать экологию и важность этого вида в водных экосистемах, а также подчеркнуть, что водяного ослика можно использовать для определения качества воды.

Латвийское энтомологическое общество (LEB) - добровольное научное общество, объединяющее профессионалов и любителей, изучающих и защищающих насекомых и других беспозвоночных. LEB было основано в 1951 году. Ежегодно начиная с 1999 года общество номинирует "Насекомое года", а с 2008 года и других беспозвоночных года с целью информирования общественности о природе Латвии.

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