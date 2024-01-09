Почему мы не помним сны? Откуда берутся кошмары?

Третья и четвертая стадии глубокого сна: глубокий сон, пониженная реакция на стимулы. Тело и мозг начинают восстановительные процессы. Это наиважнейшая стадия сна, которая является самой длинной в первой половине ночи.

REM (на английском яз. - rapid eye movement, на русском яз. - быстрое движение глаз) - известна также как неспокойная фаза сна, быстрый сон или парадоксальный сон.

Во время REM-фазы ускоряется пульс, дыхание, глаза человека быстро двигаются в разных направлениях, а мозг интенсивно работает. Эту фазу относят к легкому сну, во время которого вы можете проснуться в любой момент.

Вероятнее всего, именно в этой фазе мы спим, потому что при пробуждении помним сны. В конце REM-фазы мы переходим в стадию легкого сна - сон с медленным движением глаз (non-REM) - и повторяем цикл заново.

Интересный факт: у младенцев 50% сна - это REM-сон, а у взрослых данный показатель составляет 20-25%. Почему? Принято считать, что именно во время этой фазы мы учимся.

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Откуда берутся кошмары?

Кошмар - это всегда что-то неприятное и тревожное, другими словами, если вы слишком часто видите плохие сны, то можете быть уверены, что ваше тело дает вам тревожные сигналы.

Обычно систематические кошмары указывают на невроз, повышенную эмоциональность и другие душевные нарушения. "Бессвязные" кошмары свидетельствуют о чрезмерной загруженности, стрессе.