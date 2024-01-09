Почему мы не помним сны? Откуда берутся кошмары?

Каждое утро одинаково: как только мы открываем глаза, ночные сны забываются бесследно… Увиденное и пережитое во сне растворяется в одну секунду. Почему так происходит? Почему мы часто не можем вспомнить, что нам снилось ночью?
Почему мы засыпаем?
Вы наверняка заметили, что уследить за моментом засыпания невозможно. Как мы засыпаем? Шведские ученые выяснили, что мы засыпаем, когда начинают работать мозговые центры, дремавшие в течение дня. Американские специалисты заметили, что недостаток дневного света играет важную роль в засыпании, переводя наши биологические часы в ночной режим и запуская выработку мелатонина - гормона сна. Существует также мнение, что человек засыпает потому, что в течение дня вследствие обмена веществ в организме накопились определенные продукты. В любом случае эксперты из разных углов мира не пришли к однозначному мнению насчет того, почему мы засыпаем.
Почему мы не помним сны?
Да, все спят одинаково, и никто не может обойтись без сна. Тогда почему мы забываем сны? Как объясняют ученые, виновата неспособность мозга "обработать" полученную во сне информацию. Этот процесс можно сравнить с компьютером, у которого есть несоответствие с каким-то конкретным файлом - компьютер неспособен кодировать этот файл. Например, мы не можем загрузить какой-то нестандартный видеоклип из YouTube.
Согласно новым исследованиям, все сны, если даже мы их ощущаем как очень продолжительные в одну ночь, в действительности протекают только в несколько секунд. Наши невероятные путешествия, соответствующая триллеру погоня, свадьба, способности летать, влюбленность - это все длится один короткий миг.
Это обстоятельство также не дает нам потом вспоминать свои сны или маленькие детали из снов. Мозг это все стирает.
Оказывается, наш мозг может вспомнить не больше трех снов в неделю.
Исследования показали, что сны, которые мы помним, ярче всего отражают наши фантазии в реальности.
Что такое сон, точную дефиницию ученые не дали, но сном можно называть также ежедневное кодирование информации и воображаемого в нашем подсознании.
Две фазы сна
Во сне тело начинает работать в совершенно другом режиме. Ученые выделяют две фазы сна, во время которых в организме происходят важные процессы.
Сон с медленным движением глаз (Non-rapid eye movement sleep), или медленный сон. У этой фазы есть 3 стадии (иногда выделяют 4 стадии), которые состоят из легкого сна и из глубокого сна:
Первая стадия медленного сна: когда мы расслабляемся и засыпаем, иногда есть ощущение, будто мы падаем. Эта стадия длится 5-10 минут.
Вторая стадия медленного сна: бдительная дремота - мы в любой момент можем проснуться, если кто-то разбудит. Эта стадия сна длится 5-15 минут. Температура тела начинает понижаться, пульс становится медленнее.
Третья и четвертая стадии глубокого сна: глубокий сон, пониженная реакция на стимулы. Тело и мозг начинают восстановительные процессы. Это наиважнейшая стадия сна, которая является самой длинной в первой половине ночи.
REM (на английском яз. - rapid eye movement, на русском яз. - быстрое движение глаз) - известна также как неспокойная фаза сна, быстрый сон или парадоксальный сон.
Во время REM-фазы ускоряется пульс, дыхание, глаза человека быстро двигаются в разных направлениях, а мозг интенсивно работает. Эту фазу относят к легкому сну, во время которого вы можете проснуться в любой момент.
Вероятнее всего, именно в этой фазе мы спим, потому что при пробуждении помним сны. В конце REM-фазы мы переходим в стадию легкого сна - сон с медленным движением глаз (non-REM) - и повторяем цикл заново.
Интересный факт: у младенцев 50% сна - это REM-сон, а у взрослых данный показатель составляет 20-25%. Почему? Принято считать, что именно во время этой фазы мы учимся.
Откуда берутся кошмары?
Кошмар - это всегда что-то неприятное и тревожное, другими словами, если вы слишком часто видите плохие сны, то можете быть уверены, что ваше тело дает вам тревожные сигналы.
Обычно систематические кошмары указывают на невроз, повышенную эмоциональность и другие душевные нарушения. "Бессвязные" кошмары свидетельствуют о чрезмерной загруженности, стрессе.
Неприятные сны могут возникнуть как во время быстрой, так и во время медленной фазы. Разница лишь в том, что в быстрой фазе сна вы можете осознавать, что спите и видите кошмар. Вы это осознаете настолько глубоко, что можете себя разбудить. Что касается медленной фазы сна, то тут все намного сложнее. Так как наши сны во время фазы медленного сна становятся реалистичнее, также меняется восприятие, что означает, что не всегда есть возможность заставить себя проснуться.
Несколько интересных фактов
- Иногда в снах появляются совершенно незнакомые лица. На самом деле, насколько бы парадоксально это ни звучало, во сне мы видим только то, что знаем. Днем мимо нас может пройти десять человек, и каждое увиденное нами лицо внедряется в наше подсознание. Мозг быстро забывает ненужную информацию, но во сне подсознание может ее воспроизвести.
- Все здоровые люди видят сны. В то же самое время, как свидетельствуют исследования, у мужчин и женщин сны отличаются. Мужчинам преимущественно снятся представители своего пола, в свою очередь женщины в снах видят людей обоих полов.
- Даже незрячие видят сны. Если человек потерял зрение после рождения, то в течение всей жизни в его снах могут появляться картинки "из предыдущей жизни". Его сны дополнены звуками, запахами и вкусовыми ощущениями.
- Сон, который люди видят чаще всего, связан с недоверием к любимому человеку - такое открытие сделали исследователи. Психологи этот феномен объясняют ежедневными естественными страхами быть брошенными и обесцененными.
- Сексуальное возбуждение у женщин возникает во время REM-фазы сна, в свою очередь у мужчин в этот период сна, в который мы впадаем множество раз за ночь, возникает эрекция.
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